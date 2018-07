Mielipide

Myös työnantajat tarvitsisivat aktiivimallin

Työttömiltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

työnhakijoilta vaaditaan koko ajan enemmän. Aktiivimallin mukaan työttömän on osoitettava aktiivisuutensa tai muuten hänen työttömyysturvaansa leikataan.Millainen on sitten työnantajien aktiivimalli?Vaikka lähetät työhakemuksen, soitat perään ja lähettelet sähköposteja, et välttämättä kuule työpaikasta mitään – puhumattakaan siitä, että saisit palautetta hakemuksestasi, haastattelusta tai siitä, miksi et tullut valituksi.Olen lisäksi ymmärtänyt, että useita työpaikkoja pannaan pakon edessä avoimeen hakuun, vaikka palkattavat henkilöt olisivat jo ennalta tiedossa. Tällaisissa tilanteissa työnhakijat näkevät aivan turhan vaivan.Kehottaisin jokaista organisaatiota miettimään työnhaku­prosessissaan, kuinka paljon vaivaa veisi tänä päivänä luoda edes automaattinen sähköpostiviesti lähetettäväksi työnhakijoille, kuten: et valitettavasti tullut valituksi tällä kertaa ja tsemppiä työnhakuun! Se merkitsee paljon enemmän kuin tyhjä vastaus.Tulevassa aktiivimallissa työttömän pitäisi lähettää neljä työhakemusta kuukaudessa. Jos tälläkään hetkellä yrityksillä ei ole resursseja vastata hakijoiden työhakemuksiin, sähköposteihin ja soittoihin, miten niillä olisi siihen aikaa hakemusmäärän kasvaessa?Työnhaussa on mukana aina kaksi osapuolta: työnhakija ja työnantaja. Työllisyyteen liittyvät ongelmat eivät ratkea sillä että kaikki vastuu sysätään pelkästään toisen osapuolen harteille.