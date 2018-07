Mielipide

Nolo vihanpito tahrii jalkapallon MM-kisoja

Jalka­pallon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Costa Rican

Uhmailua

MM-kisat ovat olleet ­säälittävän kansallis­mielisen uhon areena etenkin länsi­balkanilaisille.Suurimman huomion on saanut albaanisymboli kaksipäinen kotka, jonka Sveitsin albaanipelaajat Granit Xhaka ja Xherdan Shaqiri muodostivat kämmenillään juhliessaan maalejaan Serbiaa vastaan. He saivat siitä sakot.Ei ihme, että kaksikon teki mieli härnätä buuaavia serbikatsojia, jotka olivat ottaneet heidät silmätikukseen. Eräänkin porukan paidoissa komeili Ratko Mladić, kansanmurhasta tuomittu entinen Bosnian serbiarmeijan komentaja. Katsomossa oli myös Serbian presidentin Aleksandar Vučićin poika, paidassaan Serbian lipulla verhottu Kosovon kartta.Serbian joukkueen valmentaja Mladen Krstajić vertasi pelin tuomarointia Haagin sotarikostuomioistuimeen.ei olisi luullut kiihdyttävän serbejä, mutta mitä vielä. Ulkoministeri Ivica Dačićin mukaan voitto oli ”pieni, suloinen kosto”, koska Costa Rica tunnusti Serbiasta irtautuneen Kosovon itsenäisyyden ensimmäisten joukossa.Kroatian pelaajat puolestaan juhlivat voittoa Argentiinasta laulamalla fasistisympatioista syytetyn rockyhtyeen kappaletta, joka alkaa sanoilla ”za dom spremni” eli ”kotimaan puolesta, valmiina”. Tervehdyksen lanseerasi äärikansallismielinen Ustaša-liike, joka johti Kroatiaa toisen maailmansodan aikana Hitlerin tuella. Peliuransa jo lopettaneelta Josip Simunićilta jäivät viime MM-kisat väliin, koska hän sai pelikiellon huudatettuaan samaa tervehdystä Kroatian fanijoukolla.ei voi pitää yllättävänä, sillä nationalistinen syyttelypolitiikka on voimissaan Länsi-Balkanilla ja kansanryhmien välirikko ilmeni jalkapallokentällä jo ennen Jugoslavian hajoamissotia.Itsenäisyysmielisten voitettua Kroatian vaalit keväällä 1990 Zagrebin Dinamon kotiottelu Belgradin Punaista tähteä vastaan keskeytyi huligaaniryhmien joukkotappeluun. Dinamon kroaattipelaaja Zvonimir Boban nousi kansallissankariksi potkaisemalla poliisia. Punaisen tähden huligaaneja johti taistelijanimellä Arkan tunnettu Željko Ražnatović, joka myöhemmin kokosi seuran kannattajista julman puolisotilaallisen vapaaehtoisyksikön Bosniaan ja Kroatiaan.Näin MM-kisojen aikaan voi harmitella vihanpidon lisäksi jalkapallon menettämää taituruutta. Kuinka vahva olisikaan Kroatian, Serbian, Slovenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron, Kosovon ja Makedonian parhaista pelaajista koottu joukkue?