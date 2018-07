Mielipide

Aktiivimalli ei sovi pätkä­työläiselle – Provisio­palkkaista työtä ei aina lasketa aktiivisuudeksi

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

kyllästymiseen saakka seurannut hehkutusta aktiivimallista toimivana aktivointimallina. Kokemukseni on täysin päinvastainen.Teen työtä vuokrafirmoille, joten työsuhteeni ovat määrä­aikaisia ja aina, ahkerasta hakemisesta huolimatta, seuraava työ ei ala heti edellisen perään. Käyn siis lyhyitä aikoja siinä välissä työvoimatoimiston asiakkaana.Sivutöinäni ja työttömyysaikoinani olen tehnyt provisio­palkkaista työtä, josta saan tietyn prosenttiosuuden vuoron tuotosta. Asiakkaiden määrään en voi itse vaikuttaa, joten en tiedä vuoroon lähtiessäni, paljonko ansaitsen.Olen ottanut vuoroja vastaan, koska pidän työstä, asiakaspalvelutaidot saavat harjoitusta ja perheelliselle jokainen euro on ollut tarpeen. Aina tuntipalkka ei kuitenkaan riitä hallituksen vaatimaan, joten miksi enää ottaisin riskiä tekemällä tätä työtä?Jos hallituksen vaatimus tuntipalkasta ei täyty, on ihan sama, miten ahkera olen. Joka tapauksessa minua rangaistaan päivärahan pienentämisellä.Muuta työtä tilalle ei ole löytynyt, koska pienellä paikka­kunnalla ja lähiympäristössäkin työmahdollisuudet ovat todella rajalliset. Te-toimiston palvelut paikkakunnallani ovat luokattoman huonoja, joten sitä kautta aktivointitoimenpiteet ovat lähinnä vain turhauttavaa ajanhukkaa.Aktiivimalli on turhana lakkautettava. Hallituksen tulee työttömien rankaisemisen sijaan keskittää tarmonsa työpaikkojen luomiseen sekä poistaa työnteon esteitä eikä luoda niitä lisää.