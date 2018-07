Mielipide

Perustuslain tulkinta on väistämättä poliittista

poliitikot ja oikeustieteilijät ovat viime vuosina puhuneet perustuslakitulkinnan politisoitumisesta, perustuslakipapistosta ja perus­oikeusfundamentalisteista. Keskustelua ovat kuitenkin vaivanneet historiattomuus ja nurkka­kuntaisuus.Kiivas väittely perustuslaista ja sen oikeasta tulkinnasta on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Perustuslain tulkinta on aina ollut väistämättä yhdistelmä oikeudellista päättelyä ja poliittista visiota.Asiaa voi havainnollistaa muutamalla historiallisella esimerkillä.käytiin 1880-luvulta vuoteen 1937 keskustelua perustuslain sekä työ- ja sosiaalilain­säädännön suhteesta. Korkeimman oikeuden mukaan tietyt perustuslain säännökset suojasivat omistus­oikeutta ja sopimusvapautta tavalla, joka esti työaika- ja vähimmäis­palkkasääntelyn. Kriitikot katsoivat tämän merkitsevän sitä, että tuomarit anastavat lainsäädäntövaltaa ja estävät järkevät uudistukset.Väittely päättyi vasta vuosina 1937–1942, kun presidentti Franklin Roosevelt uhkasi muuttaa korkeimman oikeuden kokoon­panoa ja myöhemmin nimitti sinne politiikalleen myötämielisiä tuomareita.Tapahtumaketjua kutsutaan val­tiosääntöoikeudelliseksi vallankumoukseksi, ja se vaikutti perustus­lakikäsityksiin. Ennen vuotta 1937 amerikkalainen vasemmisto suhtautui hyvin kriittisesti lainsäädännön perustuslainmukaisuuden valvontaan. Kun korkein oikeus vuodesta 1938 alkaen alkoikin omistusoikeuden sijasta suojata sellaisia kansalaisoikeuksia kuin sananvapaus, roolit vaihtuivat: vasemmisto alkoi puolustaa perustuslakia ja tuomareita sen vartijoina.vastaava kehitys tapahtui myöhemmin. Suomen itsenäisyyden ajan oikeushistoriaa leimasi pitkään sisällissodan varjo, jonka yksi ilmentymä oli omistusoikeuden korostunut merkitys. 1960-luvulta alkaen joukko uudistushenkisiä juristeja ja poliitikkoja alkoi kuitenkin arvostella perustuslakia, perustuslakivaliokuntaa ja omistus­oikeuden roolia lainsäädäntövallan rajoittajana. Vielä 1980-luvulla Suomessa oli vahva perustuslaillinen ­oikeisto, kun taas vasemmisto­henkiset keskustelijat korostivat lainsäädäntövallan ensisijaisuutta.Tilanne muuttui 1990-luvulla. Perusoikeusuudistuksen ja vuoden 2000 perustuslain valmistelijoiden yhtenä tavoitteena oli suojata hyvinvointivaltiota laman ja säästöpolitiikan vaikutuksilta sekä estää tai ­vähintään vaikeuttaa julkisen vallankäytön siirtoa yksityisille toimijoille. Roolit muuttuivat taas kerran: vasemmisto alkoi korostaa perustuslain merkitystä politiikan vakauttajana, ja oikeisto turhautui siihen, miten vaikeaa yhteiskunnan uudistaminen on.on ilmapuntari, joka rekisteröi poliittisten voimasuhteiden muutoksia. Ei ole olemassa ei-poliittista, ajatonta perustuslain tulkintaa, joka nyt olisi politisoitu. Perustuslaki on väistämättä tulkinnanvarainen, koska sen teksti on tiivistä ja yleispiirteistä ja koska se sisältää osittain ristiriitaisia elementtejä.Keskustelu perustuslaista on nyt vilkkaampaa kuin 2000-luvulla siksi, että taloudellinen tilanne kiristää lainsäädännöllisen enemmistövallan ja perustuslain pysyvyyden välistä jännitettä.Perustuslain jäykkyyden tai joustavuuden korostaminen ei ole sidottu poliittiseen ideologiaan. Eri aikoina sekä vasemmisto että oikeisto ovat vaihtoehtoisesti ylistäneet tai kritisoineet perustuslakia ja sen vartijoita. Perustuslain arvostelussa on syytä olla varovainen: suomalaisella oikeistolla ei ole syytä horjuttaa ­perustuslakia, ja vasemmiston on hyvä muistaa, että jonain päivänä omistusoikeus voi taas saada vahvemman suojan.kannattajien tulisi paremmin perustella, mitä lisäarvoa uusi tuomio­istuin toisi. Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden ratkaisuista käydyt kiistat 1800-luvun alusta nykypäivään osoittavat, että institutionaaliset ratkaisut eivät poista perus­ongelmaa: valtiosääntö heijastaa ristiriitaisia käsityksiämme valtion ja markkinoiden, vapauden ja yhdenvertaisuuden sekä valtion ja yksilöiden suhteesta.Perustuslakikiistat ovat sisään­rakennettuja demokratiaan. Niitä voikin pitää merkkinä kypsästä demokraattisesta kulttuurista.