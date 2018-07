Mielipide

Saako työelämässä mokata? Kesä­työntekijä oppii vastauksen ensimmäiseltä pomoltaan

Kaiken­laisia

Jäätelönmyyjänä:

Marjamyyjänä:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leikkipuisto-ohjaajana:

Huvipuiston työntekijänä:

töitä kannattaa tehdä, koska aina oppii jotain ja kerää hyödyllistä kokemusta, tapaamme sanoa nuorille. Mitä itse opin aikoinaan nuorena kesätyöntekijänä?Ensimmäiset esimiehet vaikuttavat siihen, miten alkaa suhtautua omiin ja toisten mokiin työelämässä. Jos ensimmäisenä työpäivänä kioskia sulkiessaan katkaisee virran vahingossa myös pakastealtaista ja löytää seuraavana aamuna pehmentyneet jäätelöt, tilanteesta on syytäkin olla pahoillaan ja kantaa vastuu.Harvoin kyse on kuitenkaan katastrofista. Kuten pomoni silloin suhteutti: ”Otetaan rauhassa. Tämä on kioski eikä sairaala, josta sammutit laitteet yöksi.”Yksi huono työnantaja ei tarkoita, että koko ala olisi huono. Jos työnantajan kanssa joutuu kiistelemään palkanmaksusta tai siitä, tarvitseeko ihmisen käydä vessassa ja ruokatauolla työpäivän aikana, seuraavasta kojusta voi löytää yrityksen, joka noudattaa lakia ilman vaatimuksiakin.Lapsilta oppii palautteenannon perusteita.1) Palautetta voi antaa selän takana tai kasvojen edessä, mutta vain toinen näistä muuttaa asioita ja kehittää ihmisiä.2) Opettele ottamaan palautetta vastaan. Ole iloinen kehuista ja muista ne. Kun saat kritiikkiä, mieti, onko siinä perää. Usein on, mutta joskus palautteen antaja on vain väsynyt ja nälkäinen.3) Puhu tilanteessa, älä viikon päästä.4) Älä kuitenkaan anna välitöntä palautetta negatiivisessa tunnereaktiossa. Seuraavana päivänä et ehkä ole enää samaa mieltä. Jos olet, sanot asian paremmin.Organisaatiot ovat sen näköisiä, miten niitä johdetaan. Hyvillä keskiportaan pomoilla on erityisen suuri vaikutus työyhteisöön. Työn merkityksellisyyteen vaikuttaa olennaisesti, minkälaisten ihmisten kanssa saa tehdä töitä.On olemassa aikuisia, jotka haukkuvat narunvedon työntekijän, koska oma lapsi vetää vanhemman mielestä toiselle sukupuolelle tarkoitetun lelun. On yllättävän paljon ihmisiä, jotka ylipäänsä haukkuvat ja komentelevat asiakas­palvelijoita, eivät tervehdi ja paiskaavat luottokorttinsa tai rahansa tiskille. Näiltäkin ihmisiltä opin kioskeilla, kojuilla ja huvipuistossa.Oppi oli, että harvoin sellaisilla ihmisillä on huono päivä. He vain kohtelevat muita niin ihan tavallisenakin päivänä.