Jättiläiset ilmestyvät sympaattisten yrittäjien taustalle – meneekö kiva firma siitä pilalle?

kertoi tällä viikolla, että pikaruokaketju Fafa’s ja S-ryhmä ovat aloittaneet mittavan yhteistyön.Fafa’s on kasvanut nopeasti yrittäjä Doron Karavanin johdolla. Se ratsastaa monilla trendeillä, kuten yrittäjävetoisuudella, kasvisruokainnolla ja aitoudella.Hummus ja falafel ovat pop.Kasvussaan Fafa’s oli kaikessa hiljaisuudessa löytänyt kumppanikseen S-ryhmän, joka on nopeasti alkanut pyörittää useita Fafa’s-ravintoloita franchising-periaatteella. Kun Fafa’s kertoi avaavansa toimipisteen Helsingissä Sokoksen taloon, tiedotteessa ei mainittu sanallakaan, että S-ryhmä pyörittää ravintolaa.HS:n uutiseen näyttävät selittävän, miksi yhtiöt pitivät pientä ääntä yhteistyöstään. Ihmiset valittelivat ”S-ryhmän kuolemansuudelmaa”, ”yksilöllisyyden ja kilpailun tappamista” ja ”ketjuohjausta”.Fafa’sin tuotemerkki tuo S-Ryhmän pyörittämille ravintoloille sellaista katu-uskottavuutta, jota ryhmältä itseltään puuttuu. Jos Fafa’sit mielletään ison ketjun ravintoloiksi, sen viehätys karisee joidenkin kuluttajien silmissä.Ilmiö on tuttu musiikista. Monen yhtyeen alkuperäiset ”tosifanit” suuttuvat, kun yhtyeestä tulee isojen massojen suosikki.elintarvike- ja ravintola-alan suuryhtiöt metsästävät laatutietoisten kuluttajien suosiossa olevia yrittäjävetoisia brändejä.Kesko kertoi kesäkuun alussa ostaneensa Reinin lihan ja Kalatukku E. Erikssonin. Siirrolla pyritään tuomaan kauppahallitason laatumielikuvaa marketteihin. Perheyritykset jatkavat omilla nimillään, mutta niiden takana alkaa pyöriä ison firman logistiikkaketju.”Tuotantovolyymiä kasvatetaan hiljalleen, jotta tuotteiden ensiluokkainen laatu säilyy”, Kesko lupasi.”Kohta Reinin lihasta saa lähinnä Pirkka-jauhelihaa ja Erikssonilta Pirkka-kirjolohta”, huusi nettikansa.Pörssiyhtiö Kotipizza puolestaan osti trendikkään Social Burgerjoint -hampurilaisravintolan ja alkoi kasvattaa siitä ketjua.käy kuumana, eikä sille näy loppua. Verrokkia voisi hakea yritysten pyrkimyksestä esiintyä ympäristön ystävänä, niin sanotusta viherpesusta. Jos suuri yhtiö piiloutuu yrittäjähenkisen ja katu-uskottavan brändin taakse, kyse on eräänlaisesta trendipesusta.Se, onko ison toimijan tuki yrittäjäbrändille hyväksi vai huonoksi, on jokaisen kuluttajan pääteltävä itse – mielellään tapaus kerrallaan.Itse näkisin, että yleensä jättien ja yrittäjien yhteistyöstä syntyy meille kuluttajille enemmän hyötyjä kuin haittoja.