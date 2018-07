Mielipide

on mielen­kiintoinen käsite. Se ei voi olla olemassa ilman kansaa, mutta kansa taas voi olla olemassa ilman sitä. Kyse on valinnasta. Populismi vailla kaikupohjaa on tyhjä kaivo.Ajatus on noussut väkisinkin mieleen, kun on seurannut Italian päivänpolitiikan ja lopulta päätökseen vietyjen hallitusneuvotteluiden kiemuroita viimeisen neljän kuukauden aikana. Monien mielestä lopputulos oli puhdas populismin voitto. Näin varmasti on. Näkökulman voi myös kääntää ympäri: on vaikea kuvitella, että missään EU-maassa, edes Italiassa, hallituksen voisivat muodostaa ne puolueet, joilla ei ole kannatusta.hallituksen kivu­lias pihtisynnytys kesti 88 päivää. Nyt pääministeri Giuseppe Conten johtama hallitus on ollut toiminnassa vasta noin puolet siitä ajasta, joka sen työlääseen sorvaamiseen meni maaliskuisten parlamenttivaalien jälkeen. Yllätykselliset vaalit nostivat lopulta valtaan Viiden tähden liikkeen, Il Movimento 5 Stellen (M5S) ja Pohjoisen liiton, La Lega Nordin (LN), joka tosin lyhensi nimensä pelkäksi La Legaksi joulukuussa 2017 saadakseen paremmin jalan­sijaa koko Italiassa eikä vain vauraassa pohjoisessa.Näyttää siltä, että näille kahdelle puolueelle parlamenttivaaleissa siunaantunut äänivyöry ei ollut mikään ohimenevä ilmiö, sillä hallituspuolueiden kannatus kasvoi lähes 800 kunnassa pidetyissä hallinnollisissa paikallisvaaleissa kesäkuun toisella viikolla ja kesäkuun lopulla. Oppositiolle tulos on tiennyt entistä vaikeampia aikoja.myös osoittivat, että uusien parlamenttivaalien järjestäminen ei olisi ollut järkevä keino ratkaista hallituskriisiä siinä vaiheessa, kun hallitusneuvottelut kariutuivat ja edessä häämötti poliittinen umpikuja. Erityisesti entiset valtapuolueet pelkäsivät, että Viiden tähden liike ja La Lega lisäisivät uusissa vaaleissa maanlaajuista kannatustaan.Hallitusneuvotteluiden sakatessa lopulta sisäministeriksi nimitetty Matteo Salvini (Lega) uhkasi marssittaa joukkonsa Roomaan saadakseen neuvotteluihin vauhtia. Edellisen marssin Roomaan teki Benito Mussolini fasistien kanssa lokakuussa 1922, muistutti toukokuun lopulla Suomessa vieraillut italialainen kirjailija Domenico Starnone, jonka mielestä Italia ei ole ollut yhtä pahassa poliittisessa kriisissä kuin nyt sitten toisen maailmansodan. Neuvottelutulos syntyi kuitenkin ilman Matteo Salvinin ja Le Legan marssia.Pelko ei kuitenkaan hälventynyt. Domenico Starnone toivoi, että kansan syvien rivien ennakkoluuloja hyödyntävästä politiikasta ei tulisi uljaan, uuden Euroopan ideologista suunnannäyttäjää kuten kävi fasismin aikana.yhteyksissä muistetaan mainita, että Italiassa on nyt vallassa oikeistopopulistinen hallitus. Se on Giuseppe Conten, Matteo Salvinin ja Luigi Di Maion (M5S) koalition välttämätön etumääre. Mikäs siinä. Kaikin mokomin. Poliittisessa kielenkäytössä sanaa populismi käytetäänkin nykyään yhä selvemmin populistisesti, myös tiedotusvälineissä.Se tarkoittaa, että käsitettä ei käytetä niinkään luokittelevassa vaan puhtaasti arvottavassa mielessä. Silloin halutaan korostaa, että populismi on yksin tuomittava piirre tai ominaisuus, josta halutaan sanoutua irti. Eräänlaisen löysän määrittelyn mukaan populismia voi pitää sellaisena poliittisena toimintana, jossa kansansuosiota tavoitellaan vetoamalla ihmisten alhaisimpiin vaistoihin.populismi-käsitettä käytetään kielteisessä mielessä, takaraivossa on ajatus, että tarjolla olisi järkevämpiäkin vaihtoehtoja. Italian tilanteen tekee vähintäänkin ongelmalliseksi poliittisen kentän lävistävä populismi itsessään. Jos vastustaa populistisia puolueita tai kansanliikkeitä, käsiin jää vain yksi vaihtoehto. Se on keskusta-vasemmistolainen Demokraattinen puolue (PD), joka on vuodessa menettänyt toistakymmentä prosenttiyksikköä kannatuksestaan. Sillä ei ole äänestäjien tukea. Siksi on odotettavissa, että puolue hakee kosketuspintaa juuri populismista.Useimmilla sanoilla on vastakohtansa. Kylmän vastakohta on kuuma. Populismin taas elitismi. Näin populismi vastaavasti puhuttelee rahvasta. Niin ainakin saattoi sanoa vielä jokunen vuosi sitten ennen kuin monet käsitteet pantiin moraaliseen kirjopesuun.