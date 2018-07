Mielipide

Tekoälyn soveltaminen vaatii eettistä pohdintaa

Tekoäly

Tekoälyn

Olemme

Tekoälyn soveltamisen eettiset kysymykset tulevat nopeasti vastaan varsin arkisissa asioissa. Olisiko esimerkiksi eettisesti oikein ja hyväksyttävää ostaa robottiautoon "premium pack", joka suojelisi kuljettajaa ja autossa olevia muiden kustannuksella?Millä logiikalla ­robottiauto ylipäätään tekee päätöksen siitä, ajaako se jalankulkijan päälle suojellakseen kuljettajaa? Mitä asioita yhteiskunta korvaa onnettomuuksissa ja mitä robottiauton valmistaja? Varmaa on vain se, että ilman yhteiskunnan tarkkaa vastuu­kysymyksiin liittyvää sääntelyä robottiautoja ei voi päästää ­tielle.Jos yhteiskunnan hallussa olevan kansalaisista kerätyn tiedon perusteella tiedetään, että henkilö on syrjäytymässä, pitäisikö yhteiskunnan puuttua ­aktiivisesti tilanteeseen? Entä jos tiedetään, että teko­älyn kautta pyöräytetyn datan perusteella tietyn henkilön panostukset eivät erittäin todennäköisesti kanna hedelmää, panostetaanko henkilöön silti vai käytetäänkö rahat johonkin muuhun, josta saadaan panostukselle paremmat hyödyt?Tekoälyn merkitykseen ja mahdollisuuksiin on havahduttu myös maan johdossa. Tammikuussa 2018 hallitus teki strategiaistunnossaan toimeksi­annon tietopoliittisesta selon­teosta, jonka on tarkoitus olla taustoittava ja ymmärrystä kehittävä referenssi tulevalle lainsäädännölle.Tässä loppuvuodesta 2018 valmistuvassa selonteossa tieto, tekoäly, osaaminen ja taloudelliset vaikutukset ovat keskeisissä rooleissa – mutta suoraviivaisempien teknisten kysymysten sijaan kaiken keskiössä ovat etenkin eettiset kysymykset ja arvovalinnat.Säädelläkö yrityksiä ja uuden tekemistä tiukasti, jolloin muualta tulevat ratkaisut valtaavat markkinat? Vai avatako peli silläkin riskillä, että väärinkäytöksiä ilmenee? Onko eettisempää käyttää tietoa hyväksi kuin jättää se käyttämättä? Tuovatko tieto ja tekoäly uusia velvoitteita yhteiskunnalle?Kunnallisalan kehittämissäätiö on teettänyt tutkimuksen suomalaisten asenteista robotiikkaan ja teknologian saavutuksiin. Selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen. Meillä Suomessa on myös useiden selvitysten perusteella maailman parhaat valmiudet teknologioiden hyödyntämiseen.Olemme kuitenkin viime kädessä suurten ja perimmäisten ­kysymysten äärellä: päättäjien ja meidän kaikkien on pohdittava, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää ja tehdä sen mukaisia arvovalintoja.Tietopoliittisessa selonteossa voidaan nostaa esille vain erilaisia kysymyksiä ja niiden ­perusteella tapahtuvia valintoja – vastuu jää poliittiselle päätöksenteolle.Näin vaalivuoden alla kannattaa siis ehkä tavallistakin huolellisemmin miettiä, ketä äänestää. Seuraavakaan hallitus ei helpolla pääse.