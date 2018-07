Mielipide

älypuhelinominaisuudet tuovat sähköpostin ja muut internetin kautta toimivat aktiviteetit käden ulottuville. Yhä useammat käyttävät niitä myös autoa ajaessaan. Tutkimukset osoittavat, että erilaisten mobiililaitteiden näppäileminen ajon aikana häiritsee ajosuoritusta ja heikentää turvallisuutta.Valitettavasti Suomen laki ei ole täysin tilanteen tasalla säädellessään laitteiden, kuten matkapuhelimien, käyttöä ajon aikana. Laki nimittäin kieltää matkapuhelimen käytön silloin, kun puhelinta pidetään kädessä, mutta käytännössä sallii käytön, jos laite on esimerkiksi kiinnitetty kojelautaan.Lakitekstin mukaan laitetta ei saa ajon aikana käyttää siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Sääntö jää jokseenkin hankalaksi tulkita esimerkiksi tilanteessa, jossa täytyy jälkeenpäin osoittaa onnettomuuden aiheutuneen puhelimen käytöstä.häiriötekijöistä on olemassa varsin tuoretta suoma­laista tutkimustietoa. Jyväskylän yliopiston kognitiotieteen tutkijat tohtori Tuomo Kujalan johdolla ovat osoittaneet, että kojelautaan kiinnitetyn puhelimen käyttäminen saattaa aiheuttaa enemmän tarkkaa­mattomuutta kuin kädessä olevan puhelimen näppäileminen.Tämä tutkimustulos on ristiriidassa lain määrittämän ohjeistuksen kanssa. Vaikka löydös on huomion­arvoinen, tutkijoiden mukaan ajon aikana ei ole suotavaa säätää mitään laitteita.Tutkimustuloksen merkitystä on kuitenkin syytä pohtia. Tutkimuksista voidaan esimerkiksi päätellä, että radiokanavien ja navigaattorin säätäminen ajon aikana voi olla riskialttiimpaa kuin matkapuhelimeen puhuminen. Tutkijat ympäri maailmaa ovat suhteellisen yksimielisiä siitä, ettei puhelimeen puhuminen ajon aikana merkittävästi heikennä kokeneen kuljettajan perustoimintoja liikenteessä – kuten kaistalla pysymistä ja nopeuden säätöä –, vaikka puhuminen voi hidastaa yllättäviin tilanteisiin reagointia.lähetetään nykyään aiempaa vähemmän, mutta muut netin kautta toimivat viestintävälineet ovat tulleet entistä suositummiksi. Yhden viestikanavan sijaan nykyisin seurataan useita – jopa kymmeniä – eri sovelluksia Whats­appista Messengeriin ynnä muihin sosiaalisen median kanaviin. Kun viestintäkanavien käyttöön lisätään muu netissä tapahtuva tiedonhaku sekä perinteinen radion säätäminen, ajon aikana häiriötä aiheuttavia tekijöitä on varsin paljon.Jos ajon aikana käyttää koje­lautaan kiinnitettyä laitetta, suurimmat riskit liittyvät laitteen näppäilyyn ja katseluun kuluvaan aikaan. Tutkimusten mukaan onnettomuuden riski on sitä suurempi, mitä ­pidempään kuljettajan katse suuntautuu pois tiestä.ja erilaiset ajonaikaista viihdykettä tar­joavat niin sanotut infotainment-laitteet ovat kehittyneet viime vuosina niin nopeasti, että tieliikenne­laki on jäänyt jälkeen laitteiden ­käytön sääntelyssä. Autonkuljettajalle suunnatuista infotainment-laitteiden käyttöliittymistä ei ole saatavilla riittävästi puolueetonta tutkimustietoa – autonvalmistajien lupauksiin turvallisesta käytöstä ei luonnollisesti voi aukottomasti luottaa.Autoissa on jo erilaisia automaattisia turvajärjestelmiä, kuten antureita, joiden tarkoitus on pitää auto kaistalla. Nämä järjestelmät eivät kuitenkaan vielä ole niin luotettavia, ­että kuljettaja voisi turvallisesti keskittyä ajon aikana johonkin muuhun kuin liikenteeseen.Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tutkimusta tulee edelleen jatkaa. Lainsäädäntöä on tarkasteltava kriittisesti, ja sitä on kehitettävä vastaamaan paremmin todellisuutta. Esimerkiksi niin sanotun handsfree-laitteen päälle kytkeminen ja puheluihin vastaaminen on tutkimustulosten valossa paljon vaarallisempaa kuin ajonaikainen puhuminen itsessään.Viranomaisvalvonnan tulisi kohdistua yksittäisen autoilijan sijaan autoilijoiden käyttämien tieto- ja viihdepalveluiden käyttöliittymiin. Viranomaisten olisi myös syytä seurata ajonaikaisiin häiriötekijöihin liittyviä tuoreita tutkimustuloksia.