Mielipide

Kotihoitoon voitaisiin ottaa mallia Hollannista

Kotihoito

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

on ajautunut kaaokseen monissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa. Työtahti on muuttunut krooniseksi kiireeksi. Sairaus­lomat ovat lisääntyneet, ja sijaisia on vaikea saada. Työntekijät ovat väsyneitä ja surullisia, koska eivät saa tehdä työtään kunnolla. Hoidettavat ovat puolestaan tyytymättömiä, sillä hoitajat vaihtuvat usein ja heillä on aina kiire.kotihoito kärsii henkilöstöpulasta, jota lisääntyvät sairauspoissaolot pahentavat entisestään, on selvää, että syntyneet työn organisoinnin ongelmat ­eivät ratkea samalla logiikalla kuin millä ne on synnytetty. Tästä syystä kotihoidon organisointiin tarvitaan uusia näkökulmia.Hollannissa perustettiin vuonna 2006 säätiömallinen yritys, ja sen ensimmäinen hoito- ja hoivapalveluita tarjoava työryhmä aloitti toimintansa samana vuonna. Yritys sai nimekseen Buurtzorg.Uudessa mallissa korostettiin asiakkaan ja hoitajan välisen hoitosuhteen tärkeyttä, yksilövastuista hoitotyötä ja omahoitaja­mallia.Tavoitteena oli, että kullakin asiakkaalla olisi vain yksi tai kaksi hoitajaa, jotka tekisivät kaikki hoitotoimenpiteet ja huolehtisivat muutoinkin asiakkaiden hyvinvoinnista.Buurtzorg on onnistunut nostamaan asiakas- ja työntekijätyytyväisyyttä ja samalla leikkaamaan kotihoidon kuluja. Organisaatiosta on karsittu esimiehet, jotta hoitajat voivat päättää työstänsä enemmän itse.Buurtzorgin toiminnan arvot ovat pääasiassa kohdistuneet asiakkaan hyvään ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä asiakkaan itsemääräämisoikeuteen. Asiakkaan itsenäistä ja autonomista toimintaa pyritään kehittämään, ei pelkästään ammattiauttajien avulla vaan henkilön koko sosiaalisen verkoston avulla. Periaatteena on, että ihminen voisi elää kotonaan niin itsenäistä elämää kuin mahdollista.psykiatrian alalla kehitetty tarpeenmukainen hoito vastaa itse asiassa Buurtzorgin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin.Molemmissa painotetaan asiakkaan ja verkoston asiantuntemusta, asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä parhaan mahdollisen hoidon toteuttamista. Asiakas sekä tämän perhe ja sosiaalinen verkosto ovat aktiivisesti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.Sekä Buurtzorg ja ne alueet, joissa tarpeenmukaisen hoidon periaatteita toteutetaan, osoittavat, että toiminta on tuloksellista ja vahvistaa luottamusta asiakkaan ja hoitojärjestelmän välillä. Johtajien rooli Buurtzorgin kaltaisen itseohjautuvuuden jalkauttamisessa on tärkeä. Jos johto haluaa lisätä organisaatiossaan itseohjautuvuutta, edessä on suuri työ kääntää ajattelutapaa uudenlaiseksi.Työ­sarkaa on tässä niin johdolla kuin työntekijöilläkin. Haasteena on saada tiimi ottamaan vastuu oman työnsä kehittämisestä mahdollisimman pian sekä saada johto raivaamaan pois itseohjautuvuuden esteitä ja kiteyttämään organisaation päämäärää.