Gazasta. Kävin saarretulla palestiinalais­alueella kuvaaja Sami Keron kanssa juhannusviikolla. Edellisen kerran olin Gazassa vuonna 2009. Kerron nyt, miten Gaza on muuttunut yhdeksässä vuodessa.kutsutaan osuvasti maailman suurimmaksi avovankilaksi. Kun katselee etäisyyden päästä Gazan lohdutonta siluettia Israelin ja Egyptin takamaiden välissä, tekee mieli kääntyä pois.Gazaan pääsee vain Israelin puolelta Erezin raja-aseman kautta. Se on kolho teräshalli, jossa on äärimmäisen tarkat turvatarkastukset. Hallin toisella puolelle odottaa piikkilanka-aitojen reunustama hiekka-aavikko. Avovankilalta se tuntuu.Aiemmin tästä edettiin Hamas-järjestön rajatarkastukseen kävelemällä puolikilometriä pitkää, teräsverkosta kyhättyä putkea pitkin. Nyt matka taittuu bussikyydillä palestiinalaishallinnon rajatarkastukseen. ”Tervetuloa Palestiinaan!” turismiministeriön juliste toivottaa.Tämän jälkeen on vielä islamistijärjestö Hamasin oma rajatarkastus. Aiemmin Hamas-miehet merkitsivät tulijan tiedot mustekynällä ruutupaperivihkoon. Nyt heillä on työmaakopit ja tietokoneet.vuotta sitten Hamasin ja Israelin välinen sota oli juuri päättynyt. Gaza oli rauniokaupunki, jonka katukuvasta tuli mieleen Madmax-elokuvat.Edelleen tuntuu siltä kuin olisi siirtynyt 30 vuotta ajassa taaksepäin. Kaduilla haisee uloste ja mätänevä jäte. Tiellä vastaan tulee aaseja ja kameleita.Tiet ovat tosin selvästi paremmassa kunnossa. Myös autokanta on uudistunut. 1970-luvun reuhkat ovat vaihtuneet uudempiin Škoda Octavioihin.Gaza on köyhä, mutta nälänhätää siellä ei ole. Kaupoista löytyy saarrosta huolimatta perustarvikkeita ja herkkujakin. Pahin puute on sähköstä, sairaalatarvikkeista ja puhtaasta juomavedestä.Vielä tätäkin pahempaa on kuristava saarron ja jatkuva tarkkailun tuntu.on Espoon kokoinen kaistale, jonka asukkaista valtaosa ei ole koskaan poistunut vankilastaan. Helpoiten Gazasta pääsee ulos sairastumalla vakavasti.Eniten surettaa nuoret, jotka eivät ole koskaan nähneet mitään muuta kuin Gazan. He elävät Israelin saartamina ja Hamasin panttivankeina. Se ei ole nykypäivää. Se on edellisen vuosisadan kahta ensimmäistä kvartaalia.2009 Gazan väkiluku oli 1,5 miljoonaa. Nyt se on 2 miljoonaa. Kuinka moneen miljoonaan vankiluku on tarkoitus kasvattaa, ennen kuin portti aukeaa?