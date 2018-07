Mielipide

Työn ja tekijöiden välinen kuilu repeää – vain teot ratkaisevat

nyt Uudenmaan te-toimistossa makaa yli 2 000 oleskelu­lupahakemusta. Se on Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevien, Suomesta jo työn löytäneiden pino. Lupien käsittely on 13 työntekijän vastuulla. Urakka on melkoinen, ja käsittelyaika on noin kahdeksan kuukautta.Te-toimiston työlupapalvelujen esimies Riku Hautamäki kertoi Ylen haastattelussa, ettei valtion nykyinen henkilöstöpolitiikka kykene reagoimaan yritysten nopeisiin rekrytointitarpeisiin. Hän mainitsi, että ruuhkaa purkamaan saadaan siirrettyä kolme uutta työntekijää talon sisältä.Kolme työntekijää.tapahtuu samaan aikaan työelämässä? Yhden arvion mukaan 7 000 ohjelmistoalan ammattilaista saisi paikan suomalaisyrityksissä saman tien. Digiosaajien tarve tuplaantuu muutamassa vuodessa. Työntekijöistä on pulaa jopa kymmenissä eri ammattiryhmissä. Työnantajista 45 prosentilla on vaikeuksia täyttää tehtäviä, ja tyhjät paikat jarruttavat kasvua jo neljänneksessä yrityksistä.Ehkä muutama muukin käsipari tarvitaan te-toimiston apuun. Lakimuutoskin olisi tarpeen.Työvoiman kysynnän ja tarjonnan väliseen kuiluun havahduttiin, kun talouskasvu nosti yritysten rekrytointitarpeet esiin.Ilmiö on kuitenkin kausivaihtelua suurempi. Kuilu syvenee – tai pikemminkin repeää eri suuntiin: toisaalla ammatteja katoaa, osaaminen vanhenee, ja osa työikäisistä ei pääse lainkaan töihin. Toisaalla syntyy uusia tarpeita, it-alojen rekrytointikisa kiihtyy ja paikkoja jää täyttämättä.Työelämän kohtaanto-ongelma ei ole paikallinen pulma, siitä puhutaan kaikissa länsimaissa. Vaikeuskerrointa lisää veronmaksajien hupeneminen väestön ikääntymisen seurauksena.ole olleet järin hyviä ennakoimaan tulevaisuutta, edes suuriakaan muutoksia. Brexit, Trump ja vuoden 2008 talouskriisi putosivat asiantuntijoiden syliin jos eivät yllätyksinä niin ainakin epätodennäköisinä tapahtumina.Teknologian kehitykseen taas saatamme suhtautua niin sanotun hype-kaavan mukaan. Ensin odotukset uusia innovaatioita – kuten vaikkapa tekoälyn sovelluksia – kohtaan nousevat taivaisiin, sitten petytään tuloksiin, ja lopulta, paljon myöhemmin, hämmästellään kyseisen teknologian vaikutusten laajuutta. Ensin yliarvioimme kehityksen nopeuden, sitten aliarvioimme sen vaikutuksen.Kykymme ratkaista pitkään tiedossa olleita, viheliäiseksi kuvattuja globaaleja ongelmia näyttää edistyvän hitaasti tai ottavan takapakkia, kun taantumukselliset voimat tiukentavat politiikassa otettaan.hullaannumme epäolennaisesta. Keskustelu työn tulevaisuudesta jumitti vuosia robottiuhan ympärillä. Eri maissa tutkijat tekivät kilvan laskelmia siitä, kuinka monta ammattia katoaisi tai kuinka monessa ammatissa työtehtävät muuttuisivat. Tutkimuksista sai vetäviä otsikoita, mutta niiden hyödyllisyydestä voi olla monta mieltä.Osaaja- ja hakijapulaan herättiin eri maissa vasta hiljattain, kun heikot signaalit olivat kasvaneet työmarkkinaongelmaksi. Viime vuoden aikana tehtiin kymmenittäin selvityksiä ja suunnitelmia julkishallinnossa, etujärjestöissä, yliopistoissa ja yrityksissä. Raportteja ei puutu. Hankkeita on vireillä.Nyt tiedämme. Seuraavaksi on tekemisen paikka.Ilmiö on toki laaja. Se koskettaa yksittäisiä työntekijöitä, joiden pitää päivittää osaamistaan tai vaihtaa ammattia, yrityksiä, jotka uudistavat hr- ja rekrytointistrategiaansa, täydennyskoulutusta tarjoavia koulutuslaitoksia ja tietysti myös lainsäädäntöä.ei silti ole vielä viheliäiseksi äityneestä ongelmasta vaan tilanteesta, johon on melko helppo vaikuttaa itse, paikallisesti ja ripeästi. Mikä parasta, aloitteen tekeminen kuuluu kaikille.Esimerkiksi käy vaikkapa tuore yritys Integrify, joka on jo käärinyt hihansa. Se kouluttaa vuodessa sata maahanmuuttajaa koodaajiksi ja yhdistää sen jälkeen heidät yrityksiin. Toiminta on vasta alussa, mutta tavoitteet ovat kunnianhimoiset.Suhtautuminen muutokseen voi muuttua. Yllättymisen, kauhistelun, taantumisen tai jumittamisen sijaan voi siirtyä sutjakasti ymmärryksen kautta tekoihin.