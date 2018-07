Mielipide

Osallistuin synnytys­talkoisiin ja joudun nyt valitsemaan, uhraanko urani vai perhe-elämäni

Osallistuin

Valitettavasti

Haluaisin

Monellakaan

synnytystalkoisiin ja joudun nyt valitsemaan, uhraanko urani vai perhe-elämäni.Palatessaan töihin vanhempainvapaiden jälkeen monet tuoreet äidit – ja muutamat isät – käyttävät lakisääteisen mahdollisuuden osittaiseen hoitovapaaseen.Tämä oikeus on henkilöillä, jotka ovat työskennelleet samalla työnantajalla vähintään puolen vuoden ajan edellisten kahdentoista kuukauden aikana. Paluu työelämään kevenee, kun täyttä työviikkoa ei tarvitse alkaa tehdä heti kylmiltään pitkien vapaiden jälkeen. On pienten lasten etu, että heidän päiväkodissa viettämänsä aika ei ole heti tapissaan.etu ei automaattisesti koske uusia työn­tekijöitä, vaan osittaisen hoitovapaan saaminen on heidän kohdallaan vain työnantajan hellämielisyyden varassa.Tämä tekee tuoreiden äitien työelämään siirtymisestä jännittävää uhkapeliä – tarjoaako uusi työnantaja mahdollisuuden lyhennettyyn työviikkoon?Miten lapseni perusturvallisuuden käy, jos hän yhtäkkiä joutuu viettämään vähintään 40 tuntia viikossa erossa äidistään, kun siihen asti yhdessä on oltu lähes jokainen valveillaolotunti? Olisiko sittenkin viisaampaa jäädä kotiin hoitamaan lasta, kunnes hän on isompi?edetä urallani. Minulla kävikin tuuri, kun tulin valituksi uuteen mieluisaan työhön arvostamallani työn­antajalla, joka ei kuitenkaan suostu myöntämään minulle osittaista hoitovapaata. Jos otan työn vastaan, saan enemmän palkkaa ja pääsen työurallani hypyn eteenpäin. Samalla saan kiireisen arjen ja yksivuotiaalle lapselleni pitkät päiväkotipäivät.Lapsen isä on onneksi yhden arkipäivän viikossa kotona hänen kanssaan. Lojaaliudesta omaa työnantajaansa kohtaan hän ei kuitenkaan ole halukas jäämään kotiin sitä enempää.Tuntuu, että kädessä on pelkkiä mustiapekkoja, vaikka olen tavallaan hallituksen ihannetyttö. Olen suorittanut yliopistotutkinnon, työllistynyt alalle, saanut esikoisen alle kolmekymppisenä ja suunnittelen lähteväni töihin heti lapsen ollessa vuoden vanha. Onko järkeä yrittää edetä uralla, jos lapseni hyvinvointi vaarantuu sen kustannuksella? Mitä synnytys­talkoolaisen tulisi seuraavaksi tehdä?synnytys­ikäisellä naisella ei ole vanhaa työpaikkaa, johon palata äitiysloman jälkeen. Osittaista hoitovapaata ei välttämättä saa uuteen työpaikkaan mennessä, mikä tekee perhe- ja työelämän yhteensovittamisesta tervanjuontia.Tässäpä vain yksi sudenkuoppa, joka pitää sekä syntyvyyden, että tuoreiden äitien työllistymishalut matalana ja työurat stabiileina.