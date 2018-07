Mielipide

Valheen varaan tehty sortuu

Britannian

Tutkijat

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

EU-kansan­äänestyksestä on nyt kulunut aika tarkkaan kaksi vuotta. Ilmoitus EU-erosta jätettiin toista vuotta sitten. Britannia on tehnyt yhtä modernin ajan historiansa suurinta päätöstä – saamatta mitään aikaan. Theresa Mayn hallitus horjuu, ja erolle varattu aika loppuu. Valheille perustettu linja voitti äänestyksessä, mutta valheen varaan on mahdotonta rakentaa mitään kestävää.ovat pohtineet, mitkä eroa kannattaneiden väitteistä vaikuttivat ja johtivat brexitin voittoon. Yksi vaikuttavimmista oli UKIP-puolueen levittämä väite, jonka mukaan Turkki liittyy ­vuonna 2020 Euroopan unioniin. Tästä seuraisi UKIP:in mukaan noin 15 miljoonan turkkilaisen joukkomuutto unionin alueelle kymmenen vuoden aikana. Siis myös Britanniaan, jollei se lähde pian unionista. UKIP:in tekemässä vaali­videossa muistutettiin, miten naisia kohdellaan Turkissa ja kuinka paljon terrorismia maassa esiintyy.Turkki ei liity vuonna 2020 unioniin. Maa on kulkenut vuosia yhä kauemmas unionijäsenyydestä. Tämä tiedettiin ihan hyvin brexit-äänestyksen alla. Väite oli valhe. Se niksahti äänestyksen jälkeen uuteen muotoon. Brexit-väen äänen­kannattajiin kuuluva Express-lehti kertoi (14.4.2017), että Britannian ero oli Turkille todiste EU:n huonoudesta, minkä vuoksi edes Turkki ei halua liittyä unioniin.2015 Eurooppa muuttui. Syy­rian sotaa pakenevia tuli länteen runsas miljoona lyhyessä ajassa. Maahanmuutto järkytti unionimaita. Vanhoja poliittisia voimia ja johtajia putoili, uusia nousi.Myös Britannian EU-erossa maahanmuuttoon liittyvät pelot ja valheet vaikuttivat. Britanniassa EU-jäsenyyden kannattajat olivat väittelyssä hyvin mukana niin kauan kuin siinä pysyttiin talouden kysymyksissä.Mutta maahanmuuttoteema upposi vuoden 2015 jälkeisessä maailmassa. Maahanmuuttoa koskeva rehellinen, kriittinen ja avoin keskustelu oli jäänyt käymättä eikä sitä enää syntynyt. Keskustelun pelättiin tahrivan keskustelijoita. EU-jäsenyyden kannattajat ujostelivat: he eivät nousseet puolustamaan ihmisten vapaata liikkuvuutta, vaikka Britannian talous tarvitsee ulkomaista työvoimaa ja vaikka työvoiman vapaalla liikkuvuudella ei ole mitään tekemistä turvapaikanhakijoiden kanssa. Turkki-valhe jäi elämään ja lisäämään pelkoja.Jos valheilla muutetaan Eurooppaa, vastuu ei ole yksin valehtelijoiden.