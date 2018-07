Mielipide

Äänestäjistä melkein kolmasosa on eläkeläisiä – silti eläkkeiden nostopuheet ovat vastuuttomia

koko väestöstä noin viidesosa oli viime vuonna eläkeiässä. Ääni­oikeutetuista eläkeläisiä oli vielä suurempi osa, noin 30 prosenttia. Ei siis ole ihme, että eläkeläisiä kosiskelevista poliittisista avauksista on tulossa vaalien alla suosittuja.Ex-kansanedustaja Kimmo Kiljunen (sd) on jo pitkään kampanjoinut nykyisten eläkkeiden korottamisen puolesta. Viime viikonloppuna vaatimuksiin eläkkeiden korotuksen määrittävän indeksin muuttamisesta yhtyi myös kristillisdemokraattien Sari Tanus.Vaatimuksia perustellaan yleensä eläkeläisköyhyydellä, vaikka eläkkeiden prosenttikorotukset hyödyttäisivät eniten suurta eläkettä saavia.nykyisille eläkeläisille annetaan tavalla tai toisella lisää, laskun maksavat heidän työssä käyvät lapsensa nyt ja lapsenlapsensa myöhemmin.Lisäeuro eläkeläiselle on käytännössä pois koulutuksesta, päivähoidosta ja terveyspalveluista saman tien, koska eläkkeistä noin neljä viidesosaa maksetaan nykyisten työssä käyvien tuloista.Jos heidän maksamaansa eläkemaksua korotetaan vielä nykytahtia enemmän, veroja voidaan kerätä käytännössä korotuksen verran vähemmän.Virallisesti Sdp ei tietenkään halua pyllistää suurelle työssä käyvien luokalle. Siksi puolueen puheenjohtaja Antti Rinne pani vielä paremmaksi. Hän paitsi korottaisi nykyisiä pieniä eläkkeitä, myös parantaisi tulevia eläkkeitä loiventamalla niin sanottua elinaikakerrointa.Kerroin pienentää eläkettä tai myöhentää eläkeikää samassa suhteessa kuin keskimääräinen elinikä pitenee.ehdotus on kieltämättä houkutteleva tarjous vuonna 1970 syntyneelle. Nykyjärjestelmässä voin jäädä eläkkeelle vasta lähes 68-vuotiaana, jos haluan kompensoida elinaikakertoimen aiheuttaman leikkurin eläkesummaan.Mutta onko puheissa silti tolkkua?Eläkkeiden korotukset ovat tuleville sukupolville ladattua velkaa. Se velka on paisumassa jo muutenkin valtavaksi, koska vanheneva väki pitää myös hoitaa.Itse asiassa eläkeikä on noussut vähän siihen nähden, miten paljon elinikä on pidentynyt. Vuodesta 1970 naisten elinajan odote on noussut kymmenellä vuodella 84 vuoteen ja miesten 13 vuodella 78 vuoteen. Kehitys jatkunee saman suuntaisena, mikäli elintapojen ja terveydenhuollon kehitys ei ota takapakkia.Pitäisi olla selvää, että pidempään elävien on oltava myös töissä pidempään.