Meitä on huijattu: Mitään onnelaa ei ole olemassa

, kohta on loma, eikä tarvitse tehdä mitään, jos ei huvita! Sitten vilkaisen sosiaalista mediaa. Yksi kaveri remontoi lomallaan kesämökkiä, toinen on kielikurssilla Ranskassa, kolmas tuli juuri Ruisrockista ja neljäs on matkalla Savonlinnan oopperajuhlille. Apua! Pitäisikö minunkin tehdä jotain?Riittämättömyyden tunne kuuluu elämään, mutta internetin aikakaudella se on saanut uudenlaisia ulottuvuuksia. Näyttää siltä, että jossain muualla on aina paremmat bileet.keskellä ihmiselle voi tulla tyhjä olo, masennus tai jopa eksistentiaalinen kriisi. Amerikkalainen bloggari ja kirjailija Mark Manson kiteyttää asian osuvasti: ”Rojua ja mahdollisuuksia on niin helvetisti, että on vaikea erottaa, mikä on olennaista.”Tänä vuonna suomeksi ilmestyneessä kirjassaan Kuinka olla välittämättä paskaakaan Manson ei opasta välinpitämättömyyteen vaan siihen, miten olennaisen erottaa epäolennaisesta.Mansonin mielestä meidät on huijattu uskomaan, että elämässä pitää tavoitella onnea. Elämänohjeet ja turha tavara menevät kaupaksi, koska luulemme sen tuovan onnea. Mitään onnelaa ei kuitenkaan ole. Elämä on ongelmien ratkomista, ja juuri siitä syntyy sen merkityksellisyys. Kun hyväksyt tämän, olet saman tien onnellinen.Omat ongelmansa kannattaa valita harkiten, koska elämä on lyhyt eikä aika riitä kaikkeen. Hyvät valinnat perustuvat yleensä hyviin arvoihin ja kykyyn laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Kuntoilu tuottaa pitkällä aikavälillä enemmän hyvinvointia kuin kapakassa istuminen. Lapsen kasvatus on lopulta palkitsevampaa kuin kännykän räplääminen.mahdollisuudet hämmentävät varsinkin nuoria, jotka myös viettävät eniten aikaa netin yltäkylläisyyden äärellä. Iän ja kokemuksen karttuessa alkaa hahmottaa jo vähän paremmin, mikä elämässä on ponnistelujen arvoista. Ihminen kypsyy. Silti kenestäkään ei tule koskaan erehtymätöntä.Mediassa suurimman huomion saavat ääripäät, huikea menestys tai järkyttävät onnettomuudet. Suurin osa elämästä on kuitenkin jotain siltä väliltä. Valtaosa ihmisistä elää ihan tavallista elämää. Keskiverto voi olla riittävän hyvä.Arvojaan on syytä välillä kyseenalaistaa. Siitä voi tulla epävarma olo, mutta epävarmuus tekee hyvää. Ihminen ei opi mitään, jos luulee olevansa aina oikeassa. Lomallakin voi siten pysähtyä hetkeksi ja pohtia, mikä on oikeasti arvokasta.