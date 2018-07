Mielipide

Tuhotut instituutiot eivät uusiudu hetkessä

on meneillään ennen­näkemätön instituutioiden alasajo. Reformijyrän alle eivät ole jäämässä vain hallinnolliset rakenteet vaan myös poliittiset ja sosiaaliset instituutiot. Uudistamisessa ei sinänsä ole mitään pahaa, mutta huolimattomasti ja kiireisesti valmistellut ­uudistukset viestivät paniikinomaisesta tarpeesta vastata toiminta­ympäristön muutoksiin.Voi kysyä, onko parempi yrittää reagoida jokaiseen muutossignaaliin vai pehmentää muutosten vaikutusta vahvojen instituutioiden avulla. Molempia tarvitaan, mutta nykyinen hallitus tuntuu luottavan lähinnä ensiksi mainittuun.Hallinnon ketteryydestä, asiakasohjautuvuudesta ja kokeilukulttuurista on tullut julkisen hallinnon ­kehittämisen uusia mantroja. Niihin uskotaan myös hallitusohjelman kärkihankkeissa. On tietysti huomattavasti trendikkäämpää esiintyä kokeilujen edistäjänä kuin instituutioiden puolustajana. Hyvää tarkoittava uudistaja saattaa kuitenkin ­tuhota jotain sellaista, missä ei ole mitään vikaa, ja saada aikaan sellaista, mikä on alun alkaen viallista.menestys kansainvälisissä koulutuksen, innovaatioiden, yrittäjyyden ja hyvinvointipalveluiden vertailuissa ei ole sattumaa. Se on seurausta pitkäjänteisestä, yli hallituskausien ulottuvasta julkisen sektorin ja julkisten palveluiden kehittämisestä. Kyse ei ole vain hallinnon rakenteista vaan myös toimivaan palvelujärjestelmään olennaisesti liittyvästä avoimuudesta ja luottamuksesta. Tämän synnyttäminen on kestänyt 20–30 vuotta, mutta sen voi tuhota parissa vuodessa. Kerran tuhottua ei enää helposti synnytetä uudestaan.Sote- ja maakuntauudistus, järjestäjä–tuottaja-mallit ja Business Finlandin uusi hybridiorganisaatio ovat hämärtäneet julkisen ja yksityisen sektorin roolien rajoja. Ei ihme, että kansalaiset ovat ­ymmällään. Hämmennystä lisää se, että julkisten palveluinnovaatioiden ohjausta ei ole määritelty missään, vaan se tapahtuu itseohjautuvien ja erillisten kehittämishankkeiden kautta. Hallinnon kehittämisessä kokonaisuus on kuitenkin enemmän kuin osiensa summa.Valtioneuvoston kanslia tilasi vuonna 2016 asiantuntijaryhmältä vertailevan tutkimuksen valtioneuvoston toiminnan kehittämisen lähtökohdista. Työ tilattiin Seppo Tiitisen johdolla laaditun valtion keskushallinnon uudistusselvityksen tueksi. Alankomaat ja Ruotsi erottautuivat tutkimuksessa pitkäjänteisen hallinnonkehittämisen mallimaina. Niissä kehittämislinjauksia tehtiin yli hallituskausien, työnjako poliitikkojen ja virkamiesten välillä oli selvä ja valtioneuvoston toiminta perustui pitkälti kollegiaaliseen valmisteluun ja päätöksentekoon.Ruotsissa komitealaitos tarjoaa erinomaiset puitteet pitkäjänteiseen reformien valmisteluun ja tutki­muksellisen tiedon hyödyntämiseen uudistusten suunnittelussa. Ero Suomen hallintopolitiikkaan on suuri.lähes kaikkia viimeaikaisia uudistushankkeita on leimannut näyttöperustan puutteellisuus, kiireellinen aikataulu, keskeneräisten uudistusten eteenpäin vieminen ja epäselvyys kokonaisuudesta sekä lähes olematon viestintä. Puutteet näkyvät niin valmistelusta vastaavissa ministeriöissä kuin valiokuntakäsittelyssäkin.Tuore esimerkki jälkimmäisestä on sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen käsittelyn prosessi ja aikataulu, joita lykkäämispäätöksestä huolimatta on leimannut keskeneräisyys ja tempoilevuus. Kiireisen uudistuksen ”sivutuotteena” ollaan lisäksi muuttamassa perustavalla tavalla koko maan poliittis-hallinnollista järjestelmää. On ymmärrettävää, että valtiosääntöjuristit ovat arvostelleet asiaa.valmistelussa tulisi nykyistä paremmin ottaa huomioon ilmiöiden monimutkaisuus ja keskinäinen riippuvuus ja julkisen sektorin vaikutusmahdollisuuksien väheneminen. Tämä edellyttää uudenlaista, ilmiöperusteista tapaa hahmottaa ongelmien syyt ja ratkaisut.Useimmiten ratkaisu ei löydy instituutioiden romuttamisesta vaan muutoksiin johtavista kannustimista tai sanktioista. Tämä taas vaatii tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa uudistusten valmistelua sekä tietoon pohjautuvaa johtamista. Suomesta löytyy valtava määrä osaamista niin hallinnosta kuin korkeakouluista ja tutkimuslaitoksistakin. Kyse on siitä, kuinka tätä tietoa halutaan ja osataan käyttää.