Saudi-Arabia ja Iran ovat alkaneet kilpailla naisten aseman vapauttamisella

Iran kohtasi jalkapallon MM-kisoissa Espanjan. Ottelu jäi historiaan, mutta ei pelin vuoksi (se päättyi Espanjan voittoon 1–0).Historiallista oli se, että Teheranissa jalkapallokatsomoon päästettiin naisia seuraamaan ottelua ensimmäistä kertaa 37 vuoteen.Saudi-Arabiassa saatettiin tuhahtaa: siellä naiset päästettiin jalkapallokatsomoon jo paljon aikaisemmin – puoli vuotta sitten.Lähi-idän ikuisista kamppailuista on Iranin ja Saudi-Arabian sapelinkalistelu.Persianlahden vastakkaisilta puolilta toisiaan mulkoilevat Saudi-Arabia ja Iran ovat ikiaikaisia vihollisia. Saudit ovat arabialaisen, Iran persialaisen kulttuurin johtovaltio. Iran on shiialaisen islamin keskus, Saudi-Arabia sunnalaisen. Kun Iranissa tapahtui islamilainen vallankumous vuonna 1979, molemmat maat vajosivat erittäin vanhoilliseen uskon­tulkintaan.Nyt taistelu on siirtynyt yllättävään vaiheeseen. Maat ovat alkaneet kilpailla naisten aseman vapauttamisella. Kun toinen tekee uudistuksia, toinen seuraa kohta perässä. (Tai siltä ainakin näyttää – joidenkin mielestä uudistukset eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa.)sukupuolet on erotettu toisistaan Irania hysteerisemmin, mutta saudit ovat tehneet nopeasti ­uudistuksia, jotka ovat helpottaneet naisten elämää konkreettisesti.Pukeutumiskoodistossa Saudi-Arabia on jo menossa Iranin ohi. Iranissa siveyspoliisi edellyttää, että naiset käyttävät hiukset peittävää huivia. Saudi-Arabiassa naisten tuli vielä muutama vuosi sitten pukeutua koko kasvot peittävään huntuun, mutta määräys on käytännössä kumottu.Kun Iranissa järjestettiin viime vuonna naisten shakin maailmanmestaruus­turnaus, jotkut pelaajat boikotoivat kisaa huivipakon vuoksi. Keväällä Saudi-Ara­bian Riadissa järjestettiin shakkiturnaus, jossa naiset pelasivat paljain päin.Seuraavaksi jompikumpi voisi nokittaa tanssilla. Toissa viikolla maailmalle levisi tieto 18-vuotiaasta iranilaisnaisesta, joka oli pidätetty julkaisemiensa ”siveettömien” tanssivideoiden vuoksi.Siveysmääräykset saavat lännessä paljon huomiota, mutta ne ovat vain näkyvä osa paljon syvemmälle ulottuvaa sortoa. Aivan ensimmäisenä Saudi-Ara­bian pitää kumota holhousjärjestelmänsä, joka asettaa jokaisen naisen miespuolisen sukulaisen holhoukseen.