Mielipide

Suomi ei ole mobiilin internetin kärkimaa

Mobiilidatan

Kaikki

Samaan aikaan

Mobiililaajakaistaliittymän

kulutus matkapuhelinliittymää kohden on Suomessa suurempi kuin yhdessäkään muussa teollisuusmaassa. OECD:n tilasto kertoo Suomen markkinoiden poikkeuksellisuudesta, mutta ikävä kyllä ei yhteyksien erinomaisuudesta tai edes onnistuneesta viestintäpolitiikasta.Suomi ei nimittäin ole mobiilin internetin kärkimaa, vaikka haluaisimme niin uskoa. Mobiilidatan huima kulutus ei liioin ole seurausta vain teknologisesta edelläkävijyydestä ja operaattoreiden kilpailusta vaan myös vaihtoehtojen puutteesta ja vuolaasta julkisesta tuesta alan suurimmille toimijoille.mobiiliviestintä perustuu ­radiotaajuuksiin, joita on rajallisesti ja joiden käyttöä siksi säännellään toimilupien avulla. Vuosituhannen vaihteeseen saakka valtiot myönsivät luvat ilman vastiketta poliittisen prosessin kautta.Vuonna 2000 Britannia järjesti umts- eli 3g-verkkojen toimilupien jakamiseksi taajuushuutokaupan. Uusi käytäntö levisi nopeasti muualle Eurooppaan, mutta aivan viimeisenä Suomeen. Pysyvä laki saatiin vasta vuonna 2012, ja sen jälkeen kaksi televisiolta vapautunutta taajuusaluetta on huutokaupattu.Kansantaloustieteilijät Pertti Haaparanta ja Mikko Puhakka arvostelivat Suomen tapaa jakaa mobiili­taajuudet ilmaiseksi heti Britannian ja Saksan ensimmäisten taajuus­huutokauppojen jälkeen. Heidän ­arvionsa valtion tulonmenetyksistä ja operaattoreiden ilmaistaajuuksina saamasta yritystuesta oli yli­mitoitettu, koska se perustui hintatasoon, jollaista ei ole vuosituhannen vaihteen internetbuumin jälkeen nähty.Toisaalta laskelmissa ei huomioitu muista ilmaisista taajuuksista koituvaa hyötyä. Suomen teleoperaattorit ovat joka tapauksessa maksaneet taajuuksistaan suhteellisesti vähiten koko Euroopassa, runsaat 178 miljoonaa euroa.operaattorien into investoida verkkoihin on kuitenkin ollut laimeaa. Laajakaista kaikille -hanke jäi tavoitteistaan, koska valtakunnalliset tele­operaattorit vetäytyivät julkisin varoin tuetuista kiinteän laajakaistan hankkeista ja keskittyivät sen sijaan myymään mobiililaajakaistaliittymiä. Tästä huolimatta 3g- ja 4g-verkot kattavat vain noin puolet maan pinta-alasta.Vuonna 2016 Suomessa inves­toitiin tele­viestintäverkkoihin noin 77 euroa asukasta kohden, kun Ruotsissa vastaava summa oli liki kaksin- ja Norjassa melkein kolminkertainen.Valitettavasti investointien vähäisyys ei johdu siitä, että verkot olisi Suomessa jo ehditty ­virittää huippunopeiksi ja aukottoman luotettaviksi. Speedtest Global Indexin mukaan Norjassa 4g-liittymät ovat tuplasti nopeampia kuin Suomessa.Nopeiden verkkojen kattavuus ei meillä ole myöskään samalla tasolla kuin länsinaapureissa. Osassa maata ei voi saada nopeita kiinteitä laajakaistayhteyksiä kotiin tai yritykseen rahallakaan – tarjontaa ei ole.ilman datakattoa voi Suomessa kuitenkin ostaa käytännössä aina kiinteää ­internetyhteyttä halvemmalla. Siksi meillä onkin jo EU-maista suhteellisesti eniten pelkästään mobiililaajakaistan varassa olevia koti­talouksia. Noin joka kolmannen suomalaisen kotitalouden kaikki ­dataliikenne kulkee yksinomaan mobiiliverkkojen kautta.Kun lisäksi tiedetään, että kannettavien laitteiden käyttö langattomasti kodin tai työpaikan ulkopuolella yltää meillä Skandinavian maiden tasolle vain aivan maan eteläisimmässä osassa, on ilmeistä, että valtaosa mobiilidatan kulutuksesta Suomessa tapahtuu kodeissa ja työpaikoilla. Siellä epävakaampia ja hitaampia mobiiliyhteyksiä käytetään kiinteiden yhteyksien korvikkeina.Kulutamme enemmän mobiili­dataa ja maksamme siitä alempaa kuluttajahintaa kuin muut. Mutta onko se kansantalouden näkökulmasta lopulta hintansa arvoista?Vaikka Suomen verkkoyhteyksissä ja kansantalouden tilassa olisi vielä parantamisen varaa, ainakin kaikki teleoperaattorit ovat jo erittäin hyvässä tuloskunnossa. Telia ja Elisa kuuluvat Helsingin pörssin parhaisiin osingonmaksajiin ja Dna maksaa sekin tänä vuonna yli 145 miljoonan euron osingot. Tämä lienee hyvä muistaa, kun jaetaan uusien 5g-verkkojen toimilupia.