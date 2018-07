Mielipide

Höyryvoiman suosio jäi lyhytaikaiseksi

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Höyryvoiman

Ehkä

Sähkövoiman

teknologian käyttöön­oton seurauksena vanhoja ammatteja kuolee, uusia tulee tilalle ja luova tuho muuttaa yrityskenttää. Digitalisaatio on useimmille arkipäivää, mutta robotteja kohtaa kotona, töissä tai vapaa-ajalla vielä harvoin.Esimerkiksi Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tuoreen raportin mukaan kansalaisten mielestä on tarpeellista siirtyä liikenteessä uuteen teknologiaan, mutta harva on kokeillut sähkö­autoa – saati omistaa sellaisen. Trafin kyselyn mukaan kansalaiset pitivät sähköautoilun suurimpina esteinä liian korkeaa hankintahintaa, tekniikan epävarmuutta ja latausinfrastruktuurin puutetta.Sähköautoilijana tunnistan nämä ongelmat: perheemme on toistaiseksi kahden auton loukussa, sillä sähköautoilun infrastruktuuri ei ulotu mummolaan.Histo­rian saatossa teknologia on muuttunut useimmiten pitkän ja hitaan prosessin tuloksena. Uusinta teknologiaa ei välttämättä oteta käyttöön heti vaan vasta silloin, kun se on taloudellisesti järkevää. Näin vanha teknologia voi pysyä käyttökelpoisena pitkään. Tämä näkyy myös Trafin selvityksessä: kaksi kolmesta uskoi hankkivansa sähköauton seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta sama osuus vastaajista ei ollut valmis maksamaan ylimääräistä uuden teknologian käyttöönotosta.käyttöönotossa oli aikoinaan paljon samoja piirteitä kuin nykyisen teknologian muutoksissa. Höyryvoima yleistyi hitaasti mutta muutti työvoiman kysyntää.Esimerkiksi merenkulussa ensimmäinen höyryalus otettiin kaupalliseen käyttöön jo vuonna 1803, mutta höyrytonnisto ohitti purjelaivat Britanniassa vasta 1880-luvulla, Ruotsissa vuonna 1899 ja Suomessa 1920-luvun alussa. Purjelaivat säilyivät kilpailukykyisinä höyryalusten rinnalla joillain reiteillä vielä toisen maailmansodan jälkeenkin.Höyryvoiman vuoksi merenkulussa tarvittiin erilaista työvoimaa kuin aiemmin. Voittajia olivat koulutetut ja ammattitaitoisimmat merimiehet, joiden ansiot kasvoivat enemmän kuin muiden merenkulkijoiden ansiot. Päällystöltä vaadittiin uudenlaista osaamista, ja konemestarit ilmaantuivat ammattitaitoisten merimiesten joukkoon.Höyryaluksille pestattiin myös yhä enemmän kouluttamattomia ja kokemattomia miehiä lapioimaan hiiltä kattiloihin. Lämmittäjien työ oli fyysisesti raskasta, mikä nosti kokemattomimman työvoiman keski-ikää. Asiaan kiinnitettiin huomiota myös lainsäädännössä: lapsityö höyryaluksilla kiellettiin jokseenkin kaikissa länsimaissa 1920-luvulla.yllättävin muutos nähtiin kapyysin puolella. Purjelaivoilla kokit olivat perinteisesti joukon nuorimpia ja kokemattomimpia. Höyryvoiman käyttöönoton jälkeen keittiöhenkilökunnan ansiot ja keski-ikä nousivat. Selitys on yksin­kertainen: uusi teknologia mahdollisti kokonaan uuden liiketoiminnan, matkustaja-alukset. Tämä taas toi ammattilaiset myös laivojen keittiöihin.Kokeneille, purjelaivoilla kannuksensa ansainneille merikarhuille ei sen sijaan ollut enää niin paljon tarvetta kuin aiemmin. Uuden teknologian suurimpia häviäjiä olivat siis ammattitaitoiset mutta kouluttamattomat, keski-ikäiset miehet.Höyry oli lopulta ylimenokauden teknologia. Sähkövoima syrjäytti höyryn tehtaissa ja polttomoottori liikenteessä.tulo 1900-luvun alussa teolliseen tuotantoon käynnisti toisen teollisen vallankumouksen. Sähkön voittokulku liikenteessä on sen sijaan ollut takkuisempaa.Rautateiden sähköistäminen alkoi Ruotsissa jo 1800-luvun lopulla, Suomessa vasta 1970-luvulla. Tukholmaan rekisteröitiin 1900-luvun ensimmäisinä vuosina jopa muutama sähkömoottorilla toiminut höyryalus – jo ennen kuin kaupungissa oli yhtään polttomoottorilla toimivaa laivaa. Sähköautoja valmistettiin jo 1900-luvun alussa, mutta polttomoottoritekniikan kehittyminen ja massa­tuotanto sysäsivät sähköautot vuosikymmeniksi syrjään.Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat työtä nyt yhtä ripeästi tai jopa ripeämmin kuin höyrymurros runsaat sata vuotta sitten, vaikka uudet teknologiat vaikkapa liikenteessä yleistyvät hitaasti. Tulevaisuuden konemestareille ja kokeille on kysyntää, mutta miten käy väistyvien teknologioiden taitajille?