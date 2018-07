Mielipide

Euroopassa nähtiin useampi Donald Trump

Yhdys­valtain

Torstaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantaina

Näiden

presidentti Donald Trump osaa olla hurmaava ja valo­voimainen esiintyjä. Halutessaan hän on hauska, kohtelias ja jopa itseironinen. Mies, joka rakastaa olla keskipisteenä ja loistaa itsevarmuutta ja voimaa.Toisaalta hän saattaa olla myös pelokas ja epävarma pökkelö, joka suorastaan hohtaa heikkoutta.Nämä molemmat Trumpit nähtiin muutaman päivän aikana Euroopassa. Ensimmäinen viime torstaina pikaisesti koolle kutsutussa yllätystiedotustilaisuudessa Brysselissä, toinen maanantaina Presidentinlinnassa Helsingissä.Brysselissä lehdistön eteen asteli voittaja.Trump oli ajanut samana aamuna kokouksen sekaisin vaatimalla muita jäsenmaita korottamaan puolustusbudjettinsa nopeasti kahteen prosenttiin kansantuotteesta. Muut olivat ajatelleet, että asia oli käsitelty loppuun jo edellisenä päivänä, jonka päätteeksi Trump oli mukana hyväksymässä yksimielistä julkilausumaa. Keskiviikkoillan illallisella tunnelma oli kuulemma säyseä.Trump kuitenkin palasi vaatimuksiinsa ja vihjaili kokouslähteiden mukaan jopa Yhdysvaltain lähdöllä Natosta. Hätäkokouksessa muut saivat ilmeisesti selitettyä aiemmat suunnitelmansa jonkinlaisiksi uusiksi lupauksiksi, joten Trump ilmestyi kertomaan viestimille, kuinka oli pannut muut ruotuun.Kun voittaja-Trumpia kuunteli ja katseli lehdistösalissa, oli helppo ymmärtää hänen suosiotaan. Hänen puheistaan oli monta kertaa vaikea saada tolkkua, mutta show oli hyvä ja rento tähti karismaattinen.Helsingissä nähtiin täysin toisenlainen mies. Venäjän presidentin Vladimir Putinin vieressä seisoi epävarma Yhdysvaltain presidentti, joka ei halunnut tarkkaan kertoa, mistä oli mahdollisesti sopinut Putinin kanssa.Kun Trump luki lausuntoaan paperista, tuli nopeasti selväksi, että hän näkee hyvät suhteet ulkopolitiikan tavoitteena eikä keskeisenä keinona. Hän totesi Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet huonoiksi mutta ei edes vihjannut sen voivan johtua mitenkään myös Venäjästä.Hän ei puhunut esimerkiksi ­Krimistä, muusta Ukrainasta tai Venäjän pommituksista Syyriassa. Trumpin näkemykset Ukrainasta saatiin vain Putinin referaatteina. Trump ei kommentoinut, tarkentanut saati tarvittaessa korjannut mitään Putinin puheita.Venäjän roolista Yhdysvaltain vaaleissa Trump sen sijaan puhui. Kun Putin oli kiistänyt Venäjän valtion sekaantumisen vaaleihin, Trump vakuutteli uskovansa Putinia ja haukkui asiaa selvittävät Yhdysvaltain turvallisuuselimet.Siitä hermostuivat omatkin kannattajat sen verran pahasti, että tiistaina Trump sanoi pitävänsä Venäjän sekaantumista vaaleihin sittenkin mahdollisena.Kun tätä maanantain Trumpia kuunteli ja katseli, pystyi vain pyörittämään päätään.Niin tosin taisi käydä Putinillekin, joka näytti tulleen vähän varomattomaksi.Tiedotustilaisuudessa Putin lipsautti Venäjän järjestäneen Krimin kansanäänestyksen liittymisestä Venäjään, vaikka Venäjän virallisen kannan mukaan niin tekivät krimiläiset itse. Putin myös paljasti epäsuorasti, kuinka ärtynyt hän on niin sanotuista Magnitsky-pakotteista.Lisäksi Putin oikeastaan myönsi venäläisten vaalivaikuttamisen mutta sanoi, ettei epäillyillä ole yhteyksiä valtioon. Hän vertasi heitä miljardööri George Sorosiin, jota Putin pitää niin sanottujen värivallankumousten rahoittajana. Lopuksi Putin vielä asettui tukemaan Trumpia poliittisesti.molempien Trumpin puolten kanssa on vain elettävä ja huomioitava vielä ainakin yksi piirre lisää: uhmakas kiukku, joka sekin nähtiin Brysselissä.Trump näyttää arvostavan autoritäärisiä johtajia, epäilevän liittolai­siaan ja välttävän kansainvälisten suhteiden opettelun, vaikka kuinka valittaisimme. Lisäksi on täysin mahdollista, että hän tulee valituksi toiselle kaudelle.Washingtonissa asiantuntijat ovat toki lähes yksimielisesti pitäneet Helsingin maanantaista lehdistötilaisuutta Trumpin ”pohjanoteerauksena”, eivätkä monet kannattajatkaan pitäneet siitä. Mutta karismaattisesti esiintyvän Trumpin kampanjatilaisuuksissa Helsinki on jossain kaukana. Niissä rinnalla ei ole myöskään Putinia – yhtä harvoista ihmisistä, joita Trump näyttää arastelevan.