Elämä mökillä on ihana harha – oikeasti omavaraisuus ja luontoyhteys ovat usein kaukana todellisuudesta

rakentaa huvilaa saareen. Isoäiti – naapuri lähiluodolta – ei siitä pidä. Iso talo rikkoo horisontin, eikä silloin enää mikään ole kuten pitää.Mitä jos ne tulevat potkimaan sammalta? Huudattavat vielä radiota!Isoäiti päättää osoittaa mieltään ja uhmata typerää ”Yksityisalue”-kylttiä.”Me menemme maihin”, hän sanoo lapsenlapselleen Sophialle.Tove Janssonin vuonna 1972 ilmestynyt Kesäkirja kuvaa pienen tytön ja iso­äidin vankkaa ystävyyttä ja saaristoelämää Suomenlahdella mutta sopii kesänvieton peiliksi myös sisävesien lomailijalle. Kirja kuuluu monella suven vakio­lukemistoon. Klassikkoa lukiessa on hyvä pohtia omaa suhdetta mökkieloon.on helppo ymmärtää. Mökkeilyyn liittyy olennaisesti tieto siitä, että kaikki on, kuten on aina ollut. Tavarat nauloissaan, kivet poluilla, mietelauseet huussissa.Rauha on oma, pysyvä ja rikkumaton, luonto likellä, teknologia kaukana.Saareen ei tuoda mitään ylimääräistä tai liian muovista. Päiviä rytmittää vedenhaku, saunanlämmitys, riippumatto.Kesäkodin auvossa saattaa syntyä sellainen harhakuva, että on saaressa – jopa maailmassa – yksin, luonnon keskellä. Kaupunkilainen häkeltyy, kun laulujoutsen lipuu järvenselkää ja sisi­lisko pilkottaa kivenraosta.Se on ihana, rentouttava harha. ­Oikeasti omavaraisuus ja luontoyhteys ovat usein kaukana. Kauppaan on lähdettävä jo parin päivän jälkeen, jos ­ha­luaa syödä muutakin kuin säilykkeitä. Eikä kukaan enää jaksa leipoa kahvipullaa alkeellisessa keittiössä. Sateella pitää miettiä, mistä puhelin ladataan, kun aurinkolaturin teho ei riitä. Ennen saaressa oli ihan turvallista ilman laitteita.kohtaavat erilaiset ihanteet lomanvietosta. Joku haluaa askeesia, ja etenkin nuoret tahtovat helppoutta ja mukavuuksia. Televisio­takin mökeillä katsellaan, vaikka sitä ei ehkä haluttaisikaan myöntää.Mökkeilykin muuttuu, vaikka sitä ei omalta tontilta huomaisi.Entä miten kävi isoäidin protestin?Tunkeilijat pääsevät sisälle johtajan mökkiin. Pahaksi onneksi omistajakin osuu paikalle.Hänpä osoittautuukin ihan mukavaksi mieheksi, jota saaret myös kiehtovat. He juovat konjakit, ylistävät yksinäisyyttä. Etenkin mökillä yhdessäkin voi olla yksin. Se on erilaista, mutta hyvää sekin.