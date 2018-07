Mielipide

THL:n pääjohtaja Vieraskynä-palstalla: Ilmastonmuutos uhkaa terveyttä ja hyvinvointia

hyvinvointia kuvaavat trendit ja maapallon kestokykyä ­kuvaavat käyrät ovat toistensa peilikuvia. Suomen ja koko maapallon väestön hyvinvointi ja terveys eivät ole koskaan olleet niin hyvällä tasolla kuin nyt. Suotuisalla kehityksellä on kuitenkin nurja puolensa, sillä muutos on tapahtunut luonnon kustannuksella.Ilmastonmuutoksessa ei ole kyse pelkästään kasvihuonekaasujen lisääntymisestä vaan ilmaston ja ­meren muodostaman ekosysteemin ­tasapainon järkkymisestä. Lämpö­tilan nousua tärkeämpi on muutos sadejakaumassa. Pohjoisilla leveysasteilla sademäärät kasvavat ja eteläisimmillä alueilla taas vähenevät.Jos kehitys jatkuu nykyisen kal­taisena, 30 vuoden kuluttua joka neljäs ihminen asuu valtiossa, jossa kärsitään kroonisesta veden niukkuudesta ja toistuvasta vesipulasta. Ongelmaa pahentavat veden kestämätön käyttö, veden heikko laatu ja huono vesihuolto.Sateiden muutokset, vesistöjen säännöstely sekä maan köyhtyminen ja kasvitautien leviäminen vaikuttavat suoraan sadon määrään ja ravitsemukseen. Miljardin ihmisen pääasiallisena proteiinilähteenä on kala, ja saalismäärät putoavat no­peasti ylikalastuksen seurauksena.Meriveden noususta johtuva juomaveden suolapitoisuuden kohoaminen on johtanut verenpaine­taudin ja raskauskomplikaatioiden lisääntymiseen runsasväkisissä merenrantavaltioissa.eroosio, viljelykelpoisen maa-alan niukkeneminen, tulvat, trooppiset myrskyt ja metsien raivaus vaikuttavat elämän monimuotoisuuteen nopeasti. Kuudes sukupuuttoaalto etenee ripeästi. Pölyttäjien joukkotuhon globaali vaikutus näkyy vitamiini- ja ravinnepitoisten kasvien vähenemisenä.Kun ravinnon laatu heikkenee, tarttumattomat taudit ja aliravitsemus lisääntyvät. Ekologiset muutokset edesauttavat myös infektio­tautien syntyä ja leviämistä. Keltakuumeen sekä muiden hyönteisten välittämien tautien leviämisestä uusiin elinympäristöihin on jo kertynyt näyttöä.Saasteet aiheuttavat arviolta yhdeksän miljoonan ihmisen kuoleman vuosittain – tämä on 15 kertaa suurempi luku kuin sotiin ja väkivaltaan menehtyneiden määrä. Pienhiukkaset aiheuttavat merkittävän osan kroonisista keuhkosairauksista ja verenkiertoelinten sairauksista.Maailmassa on nyt yli 65 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet lähtemään kotoaan väkivallan tai ympäristön elinkelvottomuuden vuoksi ja elävät pakolaisina joko omassa maassaan tai kotimaansa ­ulkopuolella. On varmaa, että tulevaisuudessa näemme nykyisiä pakolaisvirtoja paljon suurempien ihmisjoukkojen liikkeitä.tarvittiin lasken­nallisesti 1,6 maapalloa tuottamaan ihmisten kuluttamat luonnonvarat. Suurin vastuu nykytilanteesta on kehittyneillä mailla.Maapallon hyvinvointiongelmien juurisyitä on pikaisesti tarkasteltava ja etsittävä niihin parannuskeinoja. Jotta voimme jatkossa tehdä parempia, tietoon perustuvia päätöksiä, meidän on ajateltava avarasti oman ammattimme, sektorimme ja kansallisten rajojen yli ja niiden ­ulko­puolelta. On priorisoitava uusin ­kriteerein. Päättäjien on tehtävä ekologisia ratkaisuja, ja jokaisen ihmisen on tehtävä niitä myös omassa arjessaan.Ihmiskunta on historiansa aikana selättänyt monta isoa haastetta. Elinajanodote on kasvanut kaikkialla, ja malariakuolleisuus on saatu alle puoleen. Äärimmäinen köyhyys on kutakuinkin puolittunut, samoin lapsikuolleisuus. Lapset ympäri maailmaa pääsevät perusopetukseen – muutos on etenkin tyttöjen kohdalla suuri.vaikutukset kestävän kehityksen toteutumiseen ovat suuret. Isot muutokset eivät ­toteudu, elleivät hyvinvoinnin ja terveyden perusedellytykset ole kunnossa. On välttämätöntä, että kestävän kehityksen kolme pilaria – ympäristö, talous ja hyvinvointi – ovat tasapainossa.Suomi on yhden ihmisiän aikana noussut kehitysmaan tasolta maailman parhaiden maiden joukkoon. Olemme terveyden ja hyvin­voinnin osaamisen suurvalta, joten voimme olla vahva globaali vaikuttaja – jos niin haluamme. On aika ottaa tämä askel.