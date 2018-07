Mielipide

Yhteiskunnan toimivuus on testissä joka päivä

jo pelästyä, että luottokorttini on päätynyt vääriin käsiin. Tiliotteessa näkyy neljä samanlaista tapahtumaa peräkkäin, kukin summaltaan 48,70 euroa.Maksujen saajana näkyy milanolainen autovuokraamo, jonka palveluksia käytin huhtikuussa.palauteviesti vuokraamoon tuottaa kohteliaan vastauksen. Käy ilmi, että olin yhden päivän aikana ehtinyt hankkia neljät liikennesakot. Kyse oli joko julkisen liikenteen kaistalla liikkumisesta tai autoilusta alueilla, joihin olisi tarvittu erillinen lupa.Kameravalvonta oli toiminut, vaikka tyhmänä turistina olin ­autuaan tietämätön virheistäni. Vuokraamon perimät summat olivat hallintomaksuja sakkovaateiden käsittelystä. Poliisilta maksumääräykset tulevat vasta myöhemmin.Italia muuttuu mielikuvissani rennosta Välimeren maasta hyvinkin sääntöperäiseksi yhteiskunnaksi, jossa ainakin tekninen valvonta näyttäisi pelaavan. Näin siitä huolimatta, että yksityishenkilönä koen joutuneeni aika epämääräisen jälkirahastuksen kohteeksi.täältä sääntö-Suomeksikin haukutusta kotimaasta uskaltaa tarkastella kriittisin silmin myös muiden yhteiskuntien toimivuutta. Yhdysvaltain ja Venäjän päämiesten tapaaminen nosti maailman valokeilaan Helsingin, joka oli monille aiemmin tuntematon.Luotettava, turvallinen, avoin ja toimiva. Näin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kuvasi kau­pungista vieraille syntyneitä mielikuvia. ”Eilen Helsinki näytti koko maailmalle, mistä meidät on tehty”, Vapaavuori twiittasi päivä huippukokouksen jälkeen.Sosiaalinen media täyttyikin ulkomaisten toimittajien ihastuksen huokauksista. Itse kokousjärjestelyt ovat saaneet suitsutusta niin omilta kuin vierailtakin.Maabrändin uusi menestys oli sinetöity, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö vielä kokouspäivän päätteeksi piipahti ravintolan terassilla kuin kuka tahansa meistä. Voiko kontrastia suurvalta­johtajien kultaiseen häkkiin enää tuon konkreettisemmin alleviivata?Tätä on Suomi, kuuluu nyt sanoa.mittainen huippu­kokous ei riitä yhteiskunnan toimivuuden mittariksi. Jotain suomalaisten kyvystä kääriä hihat ja tehdä asioita yhdessä se kuitenkin kertoo. Lyhyellä varoitusajalla, kesken ­parhaan lomakauden järjestetty korkean tason tapaaminen oli pistokoe, jonka tuloksesta voi olla ylpeä.Hyvän yhteiskunnan tunnusmerkiksi ei riitä se, että asiat sujuvat teknisesti hyvin. Kameravalvontakin voi sujua oikein mallikkaasti, mutta ongelmissa ollaan, jos kansalaiset eivät koe valvontaa asialliseksi ja oikeudenmukaiseksi.Yhteiskunta on hyvä vasta, kun ihmiset kokevat sen hyväksi.erinomaiset edellytykset vastata tähän haasteeseen, hyvän yhteiskunnan joka päivä jatkuvaan kestotestiin. Suomalaisella yhteiskunnalla on vahva oikeusperusta, jaamme yhteisen käsityksen reiluudesta sekä oikeudenmukaisuudesta ja kansalaisina meillä on laajat osallistumismahdollisuudet.Suomi on maailman turvallisin maa, jossa virkakoneisto on ihmisten puolella. Terroristikin päätyy meillä todennäköisemmin oikeuteen kuin poliisin surmaamaksi.Yhteiskuntana pystymme lamaantumatta vastaamaan myös yllättäviin tilanteisiin, olipa kyse turvapaikanhakijoista tai metsäpaloista. Hel­singin kesäinen katukuva todistaa siitäkin, että käsitys Suomesta ­vieraat torjuvana Euroopan perä­syrjänä on aikansa elänyt harha.Hyvinvointi on sekin Suomessa jakaantunut tasaisemmin kuin useimmissa verrokkimaissa.ei tietenkään ole itsestään selvää. Siksi on tärkeää, että niin päättäjät kuin me kansalaisetkin uskallamme lausua riittävän usein ääneen sen, että yhteis­kunnassamme on paljon hyvää, josta kannattaa pitää kiinni.Sitäkin on muistettava vaalia, että yhteiskunta on yhtä kuin ihmiset. Mitä useampi ihmisryhmä kokee joutuneensa kaiken ulkopuolelle, sitä nopeammin hyvän yhteiskunnan perusta murtuu.välähtihän se kamera täällä koti-Suomessakin. Mökkireissulla nopeutta oli kolmenkympin alueella 44 kilometriä tunnissa.Ihan ansaittu rikesakko. Reilusti ja ripeästi toimittu yhteiskunnalta.