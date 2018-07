Mielipide

Tuloerot saavat tarttumaan pulloon, väittävät tutkijat – aiheuttaako taloudellinen epätasa-arvo todella mielen

Ahdistu­neisuus

, päihde­riippuvuus, masennus – länsimaissa kärsitään yhä enemmän mielenterveyden ongelmista, ja todellinen syyllinen on taloudellinen epätasa-arvo.Näin väittävät brittitutkijat Kate Pickett ja Richard Wilkinson, joiden tuore kirja The Inner Level käsittelee tulo- ja varallisuuserojen sekä mielenterveysongelmien yhteyttä.Kirjoittajien viesti on selkeä: ihmiset voivat paremmin tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Suuret tulo- ja varallisuuserot sekä niiden luomat statuserot aiheuttavat niin hyvä- kuin huono-osaisille ahdistusta, joka puolestaan johtaa alkoholin väärinkäyttöön ynnä muihin ongelmiin.Ahdistus näkyy kirjoittajien mukaan esimerkiksi siinä, millaisen kuvan ihmiset haluavat antaa itsestään muille. Japanilaiset elävät vuosia pidempään kuin yhdysvaltalaiset, mutta silti yhdysvaltalaiset arvioivat kyselyissä oman terveytensä huomattavasti paremmaksi kuin japanilaiset.Kovassa kilpailussa pärjäävät narsistit ja ne, joilta puuttuu empatiaa.edellinen tunnettu kirja Tasa-arvo ja hyvinvointi (The Spirit Level ) etsi vuonna 2009 yhteyttä taloudellisen epätasa-arvon ja erilaisen ­pahoinvoinnin välillä.Tasa-arvo ja hyvinvointi sai osakseen niin kiitosta kuin arvosteluakin. Joidenkin mielestä kirja oli pätevä puheenvuoro finanssikriisiä edeltäneestä ahneuden ajasta. Arvostelijat moittivat kaksikon sekoittaneen syyt ja seuraukset sekä poimineen vain rusinat tilastopullasta.Tuore kirja saanee samanlaisen vastaanoton. Arvostelusta huolimatta kaksikolla on kuulijoita.tuloerot eivät ole tällä vuosituhannella kasvaneet, mutta huoli on sekä Suomessa että maailmalla suurempi kuin aikoihin.Digitaaliset ideat skaalautuvat loputtomiin ja synnyttävät nopeasti vaurautta pienelle joukolle. Tekoälyn kehitys saattaa kiihdyttää tätä kehitystä entisestään.Kirjoittajat tarjoavat ratkaisuksi markkinatalouden ankaraa suitsimista. Kaksikon radikaaleja ehdotuksia on vaikea kannattaa – markkinatalouden vaihtoehtojen kokeilut ovat yleensä päättyneet surkeasti.Pickett ja Wilkinson eivät kykene ratkomaan yksilön ja yhteisön vastuun välistä ristiriitaa, mutta perinteisen pohjoismaisen mallin kannattaja voi nyökytellä päätään kirjan äärellä. Tutkijoiden havaintojen perusteella tasaisessa tulonjaossa on järkeä.