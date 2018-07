Mielipide

Voiko pohjoismainen kesä olla liian kuuma?

luontoääni Tanskan ja Etelä-Ruotsin maaseudulla on askelten alla ratiseva rutikuiva nurmikko. Kellanruskeiksi paahtuneet ruohonkorret katkeilevat, kun niiden päälle astuu.Lomakokemuksena kuiva ja kuuma keli voi olla ihana, mutta se tuo vakaan ja vauraan maailmankolkan asukkaille tavallista lähemmäksi myös ilmaston lämpenemisen ­aiheuttamat vitsaukset.Jo toukokuu oli Tanskassa niin lämmin, että asiantuntijoiden mukaan se viittaa vahvasti ilmastonmuutokseen. Tanskan meteorologisen instituutin mukaan tämän vuoden toukokuun kaltainen sää on tilastollisesti mahdollinen kerran 400 vuodessa, jos ottaa huomioon ilmaston yleisen lämpenemisen. Jos lämpenemistä ei ota huomioon, kyseessä oli vain kerran tuhannessa vuodessa sattuva ilmiö. Tanskassa on nyt 1–1,5 astetta lämpimämpää kuin 1800-luvun lopussa.Ilmaston lämpeneminen tarkoittaisi juuri tämän kesän kaltaisia kesiä Pohjoismaissa: kuivia ja kuumia. Talvella sataisi senkin edestä. Äärisäät yleistyisivät. Isoja osia Tanskasta jää veden alle, jos merenpinta nousee.roihuaa kymmeniä metsäpaloja, ja Etelä-Ruotsin lisäksi Tanska on nyt Euroopan paloherkintä aluetta. Kuivuusindeksin lukema koko Tanskassa ollut kymmenen eli korkein mahdollinen jo pitkään.Maataloudelle kesken kasvun kuivahtaneet korret tarkoittavat katastrofia. Tanskassa ja Ruotsissa viedään karjaa teurastettavaksi tavallista enemmän, koska rehua ei kasva kuivuudessa tarpeeksi. Ruokakaupoissa onkin tarjolla runsaasti kotimaista pihvilihaa.Rehukriisin takia Ruotsissa jotkin ruokakaupat eivät ota myyntiin tuontilihaa. Näin ne tukevat kuivuuden ahdistamia ruotsalais­viljelijöitä. Karjankasvattajat saavat tuloja karjasta, joka on rehupulan takia pakko teurastaa. Kuivuus vaikuttaa myös maidontuotantoon. Toisaalta tomaattisadosta Tanskassa tulee ennätysmäinen. Ketsuppikoneet käyvät täysillä, sillä ruokakaupat eivät voi ottaa vastaan koko tomaattisatoa.Viljasato jää tavallista pienemmäksi. Jyvät eivät ole pulskistuneet touko- ja kesäkuun kuivuuden takia. Tanskan maatalouden menetysten arvoksi arvioitiin heinäkuun alkupuolella vajaat 900 miljoonaa ­euroa. Tulossa on konkurssiaalto.Tästä kaikesta selvitään, koska Tanska ja Ruotsi ovat rikkaita maita. Maailman kattavimmissa hyvinvointivaltioissa vaikeuksiin joutuneita autetaan. Esimerkiksi Tanskassa on jo löytynyt poliittinen yksimielisyys siitä, että luomukarjankasvattajien rehusääntöjä höllennetään kuivuuden ajaksi. Näin estetään luomukarjan joukkoteurastuksia.ja elintarviketeollisuus on yksi maailman tehokkaimmin globaalistuneista kaupan aloista. Siksi Pohjoismaihin ei tule ruoka­­­pulaa sään oikuttelun takia.Lisäksi Pohjoismaat on yksi maailman halvimmista paikoista ostaa ruokaa, kun ruoan hinta suhteutetaan käytettävissä oleviin tuloihin. Rikkaassa Pohjolassa ruoka vie käytettävissä olevista tuloista keskimäärin 10–12 prosenttia. Keskiverron pohjoismaalaisen elämänhallinta ei hajoa siihen, että maidon, juuston, avokadojen tai sianlihan hinta vaihtelee. Hieman köyhemmissä maissa ruoan osuus perheen budjetista voi olla 30 tai 50 prosenttia. Tai raha ei edes riitä ruokaan.Näistä syistä pohjoismaisilta kuluttajilta jää usein huomaamatta, mitä alkutuotannossa tapahtuu.vauraus suojelee pohjoismaalaisia. Ilmaston lämpeneminen ja poliittinen epävakaus tuntuvat meillä toki pakolaiskriisinä ja näkyvät politiikassa, mutta pohjoismaista elämäntapaa ne eivät ole vielä suistaneet raiteiltaan.Toistaiseksi ei tiedetä, onko tämä kesä hikinen ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen takia. Se tiedetään, että ilmasto lämpenee. Tähän mennessä kuivassa kesässä on säpsäyttänyt eniten se, että kaikki­­voipainen Ruotsi on joutunut pyytämään kansainvälistä apua tulipalon sammuttamiseen. Ruotsi pyytämässä apua! Sehän tarkoittaa, ettei kukaan tai mikään ole turvassa.Suomessa ei niin pidetä omassa onnekkuudessa piehtaroinnista. Tanskalaiset sen sijaan eivät peittele tyytyväisyyttään, vaan iloitsevat asuvansa puuron voisilmässä, maailman parhaassa paikassa. Näinä rutikuivina hellepäivinä on tullut mieleen, että voisilmässäkin voi tulla tukalat olot.