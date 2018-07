Mielipide

Yliopistot innostuivat pestaamaan työelämäprofessoreita – osa kouluista ei kysele heiltä edes maisterin papere

Yhä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksityinen

Mikäli

useamman julkisuuden henkilön ansio­luettelossa komeilee työelämäprofessorin titteli. Englanninkielinen nimike Professor of Practice kuvaa tehtävää osuvammin, sillä työelämäprofessori tuo käytännön kokemusta yliopistoon.Toisinaan tittelistä unohtuu etuosa eli työelämä, mistä ”oikeat” professorit pahoittavat mielensä. Heidät kun on seulottu tehtäviinsä tieteellisten ansioiden ja asiantuntijoiden vertaisarvioinnin perusteella.Työelämäprofessorien valinnassa painaa käytäntö ja sen osaaminen. Heidän toivotaan välittävän ajankohtaista tietoa, vahvistavan yliopiston vuoro­vaikutusta ja tuovan sille lisää näkyvyyttä. Etenkin viestinnän ammattilaisia on värvätty näihin tehtäviin.Osa yliopistoista vaatii työelämäprofessoriltakin tohtorin tutkinnon, mutta osa ei kysele edes maisterin papereita.Kesken jääneet opinnot tai vaikka työn ohessa suoritettu työnantajan maksama kymppitonnien MBA-ohjelma voivat riittää akateemisiksi meriiteiksi.raha liikkuu myös työ­elämäprofessuureissa, sillä usein ne rahoitetaan lahjoitusvaroin.Ja mikäs siinä. Ulkopuolinen rahoitus on tervetullut lisä yliopistojen niukkoihin budjetteihin, kunhan se ei vaaranna vaalittua autonomiaa eli sanele liikaa, mitä opetetaan tai tutkitaan. Etenkään perustutkimus ei saa vaarantua.Korkeakoulupolitiikassa mennään Suomessa helposti laidasta laitaan. Joskus 1970-luvulla yritysyhteistyötä kammoksuttiin kuin ruttoa, mutta nyt se tuntuu olevan hallituksen ykköstavoitteita. Turun yliopistokin on profiloitunut yrittäjyysyliopistoksi.Useimmiten määrä- ja osa-aikaisiin tehtäviin kutsuttavat työelämäprofessorit ovat Suomessa melko tuore ilmiö. Heitä on silti jo liki kaikissa yliopistoissa, yhteensä satakunta. Varsinaisia professoreita on noin 2 500.työelämäprofessorien osuus pysyy vaatimattomana, he tuskin horjuttavat yliopistojen autonomiaa. Nimike ”professori” ei silti ole kovin onnistunut.Tittelinkipeässä ja oppineisuutta yhä arvostavassa Suomessa professuurin arvioidaan mairittelevan yritysmaailmassa ansioituneita, mutta osuvampi tehtävänkuvaus olisi vaikka työelämätaitaja.Se ei kuulostaisi kovin komealta, eikä Yhdysvalloista tutulle fellow-nimikkeelle löydy hevin vastinetta. Ulkomaisten huippuyliopistojen vieraileville luennoitsijoille ei aina makseta edes palkkaa.