Työnhakutaitoihin on panostettava enemmän

on esittänyt työttömyys­turvaan muutoksia, joilla pyritään lisäämään työnhakijoiden aktiivisuutta ja omatoimisuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön esittämän mallin mukaan työllistymissuunnitelma tehtäisiin heti työttömyyden alettua, ja suunnitelmassa määriteltäisiin kuukausittain haettavien työpaikkojen määrä.Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan työttömän roolista aktiivisen työnhakijan rooliin siirtymistä kannattaa tukea. Sillä on myönteisiä vaikutuksia sekä työllistymiseen ­että hyvinvointiin.aktiivisuus nähdään liian kapeasti, jos sitä arvioidaan vain työnantajille lähetettyjen työhakemusten määrällä. Työhakemusten määrä ei myöskään takaa, että työvoiman kysyntä ja tarjonta vastaisivat paremmin toisiaan. Suuri osa uusista työsuhteista solmitaan täytettäessä tehtäviä, jotka eivät ole olleet avoimilla työmarkkinoilla.Työhakemusten lukumäärän seuraamisen rinnalla kaikille halukkaille pitäisi järjestää koulutusta, joka vahvistaisi työnhakijan valmiuksia hakea aktiivisesti töitä.Työnhakuvalmiuksiin kuuluvat taito tunnistaa oma kokemus ja osaaminen sekä kyky tuoda ne esille. Työnhakijan pitää ymmärtää työnantajan ajattelutapaa ja tarpeita. Hänen on myös osattava hyödyntää sosiaalisia verkostoja mielekkään työn löytämiseksi. Digitaalinen työnhaku ja useimmat työt vaativat digiosaamista, joka sekin on tärkeä työelämän taito.eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan he tarvitsevat monenlaisia palveluita. Osa työnhakijoista tarvitsee muuta kuin aktivoimista. Palveluissa pitäisi panostaa riittävästi oikean toimenpiteen löytämiseen heti työttömyyden alkaessa.Työ- ja toimintakyvyn arviointi voi käynnistää palvelunohjauksen tai tukea sitä erityisesti silloin, kun työnhakijalla on terveysongelmia. Yhtä tärkeää olisi tunnistaa ne tilanteet, joissa vaaditaan työnhakijan osaamisen kehittämistä. ­Tuen tarvetta tulisi tarkistaa järjestelmällisesti, jos työttömyys tai työkyvyttömyys pitkittyvät.Hallituksen esittämästä mallista ei käy ilmi, miten työ- ja toiminta­kyvyn arviointi työllistymissuunnitelman tekemisen yhteydessä käytännössä tapahtuu. Työttömyyden pitkittyminen on riski terveydelle ja työkyvylle, joten sitä tulisi kaikin keinoin välttää.Työtön, joka tarvitsee työllistymiseensä tukea työkyvyn heikentymisen vuoksi, on muihin työttömiin työnhakijoihin nähden huonommassa asemassa, jos työ­elämä­kynnyksen ylittäminen jätetään vain hänen oman aktivoitumisensa varaan.työllistymiseen liittyvien palveluiden järjestäminen aiotaan siirtää maakuntien vastuulle. Uudistuksella pyritään parantamaan palveluiden vaikuttavuutta mahdollistamalla palvelujen hankkiminen eri palveluntuottajilta aiempaa laajemmin.Laaja palvelujentarjoajien valikoima tai vapaa kilpailu ei kuitenkaan tarkoita, että palveluilla saataisiin aikaan parempia tuloksia. Tarjonnan kasvaessa palvelujen laatu usein heikkenee, etenkin kun kilpailussa painotetaan kustannuksia.palveluihin olisi syytä saada enemmän tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä. Esimerkiksi 1990-luvun Suomessa laajan työttömyyden ratkaisemiseksi tehtiin aktivointitoimia, joiden vaikutukset työllistymiseen tai työelämässä pysymiseen olivat osin jopa haitallisia.Maakunnissa tarvitaan palvelujen järjestämiseksi tutkimukseen perustuvaa osaamista ja toimintamalleja, joilla varmistetaan laadukkaiden palveluiden tarjoaminen työnhakijoille. Valmisteilla olevissa uudistuksissa olisi syytä huomioida myös ne asiakasryhmät, jotka tarvitsevat paljon erilaisia palveluja.Työllistyvyyttä voidaan tukea myös työpaikoilla. Uudistuksen yhteydessä olisikin hyvä miettiä, miten työpaikkoja voisi kannustaa huolehtimaan työntekijöiden työllistymiskyvystä silloin, kun he ovat vielä työsuhteessa.Työllistymiskykyä voi vahvistaa tarjoamalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työllistymistä tukevaa koulutusta muutostilanteissa. Työllistymistä koskevia toimen­piteitä ja kannusteita tulisi ajatella koko työikäisen väestön työhön osallistumisen näkökulmasta.