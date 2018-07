Mielipide

Vanha viisaus on väärässä: joukossa viisaus yleensä tiivistyy

Vilkaisu

Usko

Kun maailmasta

Moni hyvä

Suomalaisille

Muutos

nykyisiin fysiikan oppikirjoihin vahvistaa muisti­kuvan oikeaksi. Oppiaineen historiaa hallitsevat suuria oivalluksia tehneet yksittäiset ihmiset.Kuva siitä, miten ihmiskunnan osaamisen ja ymmärryksen rajoja nykyään pusketaan laveammalle, on toisenlainen. Uudet askeleet ovat usein yhteistyön ja suurten organisaatioiden tuotoksia.Yksinäisten sankarien maailma näkyy edelleen myös lentokenttien bisnesmatkustajille suunnatuissa englanninkielisissä opuksissa, joissa menestyneet yritysjohtajat jakavat viisauksiaan lukijoille.Niiden vieressä ei näy kirjoja käänteentekevistä palavereista.yksittäisen ihmisen ylivoimaiseen viisauteen houkuttelee enemmän kuin joukkojen aikaansaannoksiin luottaminen. Se tekee valinnoista periaatteessa helppoja: pitää vain valita oikea ihminen oikeaan paikkaan, minkä jälkeen hän voi ruveta lyömään nyrkkiä pöytään.Heti kun kuvaan alkaa tulla lisää väkeä, asetelma monimutkaistuu. Aikaa ja voimia kun tuppaa kulumaan erimielisyyksien hallintaan, sosiaalisiin peleihin, klikkien välisiin kamppailuihin ja toisten motiivien epäilemiseen.tulee monimutkainen, kaipuu yksinkertaisiin toimintamalleihin kasvaa.Ei ole sattuma, että vuodesta toiseen suomalaiset kertovat kyselyissä luottavansa tasavallan presidenttiin enemmän kuin hallitukseen tai eduskuntaan. Äkkiä ei tule mieleen ajankohtaa, jolloin järjestys olisi ollut toinen.Suuren yleisön nykyinen mielipide on jatkoa pitkälle perinteelle. Historiasta löytää käsityksiä, kuinka kuningas on hyvä ja hovi katala tai keisari suosiollinen ja neuvonantajat pahantahtoisia.asia on kuitenkin saatu aikaan sillä, että ihmiset ovat antautuneet yhteistyöhön ja pitäneet auki vuorotellen suutaan ja korviaan.Yhden ihmisen saavutukset on myös helpompi romuttaa kuin suurten ihmisjoukkojen saavutukset.Vaikka verkkomaailman keskustelukulttuuri ei aina valaisisi uskoa sivistyksen voimaan, tekniikan kehitys on myös parantanut edellytyksiä yhteisiin saavutuksiin. Tieto kulkee ja jalostuu hurjaa vauhtia. Parhaat ideat leviävät nopeasti, jos vain on kykyä ottaa kokemuksia vastaan.Uutta luovissa organisaatioissa on tärkeää, että ihmiset ovat taustoiltaan ja ajattelultaan erilaisia mutta kykenevät kuitenkin yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.Myyttiin poikkeuslahjakkuuksista kuuluu käsitys eristäytymisestä tai kulmikkaasta luonteesta. Jos lahjakkuutta mittaa aikaansaannosten kautta, sosiaalisesti taitavien toimijoiden sijoitus paranee.muistutetaan usein, että hyvinvointimme perustuu ­tulevaisuudessa entistä enemmän osaamiseen.Rivien välissä väitteessä on helposti oletus, että osaaminen on yhden ihmisen erittäin syvällistä perehtymistä yksittäiseen asiaan.Osaaminen on kuitenkin myös paljon muuta. Se on kykyä miettiä asioita toisen ihmisen näkökulmasta sekä kuunnella ja kertoa omista ajatuksista mahdollisimman ymmärrettävästi.Niistä tekijöistä voisi koostua esimerkiksi markkinointiosaaminen, jonka puutteesta suomalaisia usein moititaan.Kaikkien ei tietenkään tarvitse olla itsensä tuotteistaneita myyntitykkejä, mutta mitä enemmän saavutukset ovat ihmisten yhteisten ponnistusten tulosta, sitä suurempi arvo on kyvyllä yhteistyöhön.on kuitenkin saattanut jo tapahtua oman ikäluokkani huomaamatta.Me, jotka olemme oppineet hahmottamaan maailmaa yksinpuurtajien ja nyrkinlyöjien kautta, emme havaitse, kuinka toisella tavalla seuraava sukupolvi ajattelee.Vaikka mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin on kasvanut, jo ennen kouluikää lapset käyttävät suuren osan päivästä oppiakseen tulemaan toimeen toisten lasten kanssa.Menestyvästä yrityksestä haaveilevat tietävät, että tärkeä askel unelman toteuttamisessa on oikeiden ihmisten löytäminen ympärille.Työelämään tulevat vieroksuvat ylhäältä tulevia, huonosti perusteltuja määräyksiä. Työyhteisön pitää heidän mielestään puhaltaa yhteen hiileen mutta hyväksyä jokainen ihminen omana itsenään.Sellaista edellyttävä työntekijä voi olla vaativa, mutta se on yhteisöä vahvistava tapa olla vaativa.