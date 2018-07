Mielipide

Suomen pitää panostaa kyberturvallisuuteen

Kyberturvallisuusalaa

hallitsevat muutamat vahvat maat: Yhdys­vallat, Kiina, Venäjä ja Israel. ­Euroopassa vain Britannia on tehnyt merkittäviä panostuksia kyberturvallisuuteen.Eurooppalaisen kyberturvateollisuuden globaali markkinaosuus on pienentynyt alle seitsemään prosenttiin. Osuus oli vielä viisi vuotta sitten noin kaksinkertainen. Innovatiiviset kyberalan yritykset päätyvät usein jo varhaisvaiheessa Euroopan ulkopuoliseen omistukseen.Suomen kyberturvallisuusalalla on suuria kehittämismahdollisuuksia ja kilpailuetuja. Alan menestys perustuu toimivaan yhteistyöhön teollisuuden, korkeakoulujen ja julkisen sektorin välillä. Tässä yhteistyössä Suomi on edelläkävijä. Suomesta voi muodostua kyberturvallisuuden pohjoinen keskus, jos alan toimintaedellytyksiä vahvistetaan edelleen myös elinkeinopoliittisesti.Suomen kyberturva-ala on kasvanut nopeasti. Tunnetuimpia yrityksiä ovat F-Secure, Nixu ja SSH. Lisäksi maassamme toimii jo lähes sata muuta alan yritystä. Ala työllistää suoraan ja välillisesti 6 000 henkeä, ja on arvioitu, että vuonna 2022 se voi työllistää noin 20 000 henkeä. Tämä onnistuu kuitenkin vain, jos alalle tulee lisää osaajia.Euroopassa osaajapulan arvioidaan olevan vuonna 2022 jopa 350 000 henkeä. Osaajapula on yksi merkittävimmistä esteistä alan kasvulle. Siihen on tärkeää vastata monin eri tavoin. Tarvitaan alan muunto- ja täydennyskoulutusta, koulutuksen aloituspaikkamäärien sovittamista tarpeeseen ja kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen. Tueksi tarvitaan menestyvää kotimaista kyberturvateollisuutta sekä toimivaa yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.menestys kansainvälisessä ympäristössä vaatii vahvaa panostusta osaamiseen. Sen avulla kykenemme synnyttämään globaalisti kilpailukykyisiä innovaatioita. Esimerkiksi perinteisen teollisuuden digitalisointi edellyttää, että kyberturvallisuus on organisaation luonnollinen osa. Näiden ratkaisujen tuottamisessa suomalaiset voivat olla edelläkävijöitä.Kyberosaamista kehittämällä luomme kansallisen voimavaran, jota voidaan hyödyntää koko yhteiskunnassa. Turvallisuus synnyttää luottamusta, jota tarvitaan digitaalisuuden hyödyntämiseen. Se luo myös pohjaa kestävälle talouskasvulle ja turvalliselle tietoyhteiskunnalle. Kansalaisten on hallittava kyberturvallisuustaitoja, kun digitaaliset sovellukset ja tekoälyn käyttö kasvavat.suomalainenkin yritys ostetaan ennen kuin se ehtii kasvaa suureksi. Tästä syystä on tärkeää luoda yrityksille kasvun edellytyksiä ­Euroopassa ja poistaa kasvua haittaavia esteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi ongelmat, joita yritykset kohtaavat kasvun vaatimassa rahoituksessa, ja kansainvälistymisen edellyttämien mallikohteiden puute.Alan toimintaedellytyksiä voidaan kehittää vaikuttamalla Euroopan laajuisesti. Suomalaisten alan yritysten edunvalvoja FISC (Finnish Information Security Cluster) on ollut mukana perustamassa alan keskeisiä eurooppalaisia yhteistyöjärjestöjä. Näistä tärkein, Euroopan Cybersecurity Organization, koordinoi yhdessä Euroopan komission kanssa EU:n kyberturvallisuuden kehitysohjelmaa. Pohjois-Euroopan kyberturvallisuusklusteri (North European Cybersecurity Cluster) puolestaan tukee alan kasvua ja yhteistyötä hyötyen EU:n hybridikeskuksesta Suomessa ja Naton kyberkeskuksesta Virossa. Vahva osaaminen luo mahdollisuuksia niin uusien toimijoiden tulolle Suomeen kuin kotimaisten toimijoiden kansainvälistymiselle.kansallinen kyberturvateollisuus liittyy keskeisesti yhteiskunnan turvallisuuteen. Omavaraisuus kyberosaamisessa ja alan teollisuudessa luo pohjan yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja yritysten kasvumahdollisuuksien turvaamiselle verkottuneessa ja digitalisoituneessa maailmassa. Vahvat näytöt kyberosaamisesta mahdollistavat teollisuuden tuotteiden ja palveluiden erottautumisen maailmalla.Alan kasvumahdollisuuksien toteuttaminen vaatii kattavaa ja määrätietoista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Esimerkki tuloksekkaasti toimineesta maasta on Israel, joka on noussut alan suurvallaksi alle kymmenessä vuodessa. Nyt on luotava lisää alan kotimaisia menestystarinoita.