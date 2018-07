Mielipide

Iäkkäät vanhempani ovat vankeina omassa yksiössään – hoitopaikkaa on haettu jo vuosia, mutta sitä ei tipu

Totuus

on tarua ihmeellisempää Helsingin kaupungin vanhustenhuollossa. Yhdeksänkymppiset sairaat vanhempani makaavat vankeina omassa yksiössään kaupungin evätessä vanhainkotipaikan kerta toisensa jälkeen. Hoitopaikkaa on haettu vuosia, ja nyt olemme saavuttaneet pisteen, jossa mielestämme tilanne lähentelee jo yhteiskunnan taholta häpeällistä heitteillejättöä.Helsinki panostaa vanhusten kotihoitoon. Kiireisillä, jatkuvasti vaihtuvilla hoitajilla on usein aikaa annostella ainoastaan pakolliset lääkkeet. Kukaan ei ehdi jäädä juttelemaan saati kuuntelemaan vanhuksien ajatuksia tai toiveita. Kodin ulkopuoliseen ohjelmaan vanhusten liikuntakyky ja kunto eivät riitä. Yksityiseen palvelutaloon vanhempani ovat puolestaan liian huonokuntoisia ja vähävaraisia.Isäni makaa vuorokauden ympäri sängyssään apua odottaen. Edes vessareissu ei onnistu ilman apua, joten perushygieniakin on järkyttävällä tasolla. Suihkuun tuntuu pääsevän satunnaisesti, jos joku hoitaja ehtii siellä käyttää. Äitini ei erota aamua illasta. Hän istuu yksin sängyn laidalla kaivaten juttukaveria. Joka päivä vanhempani pyytävät minua järjestämään itsensä tästä tilanteesta.Tänä keväänä saimme viimein osallistua uudelleen hoitopalaveriin, jossa vanhainkotitarve arvioitiin jälleen uudelleen. Saimme päätöksen, jonka mukaan ympärivuorokautista hoidon tarvetta ei ole, joten vanhukset joutuvat jatkamaan kotonaan. Miten voin kertoa tämän uutisen isälleni ja äidilleni? Sammuttaa toivonkipinän?Olen täysin sidottu vanhempieni hoitoon. Vuosien taistelu byrokratian rattaissa on uuvuttanut minut. Joka asiasta, jopa vanhusten vaippojen saannista, on tehty vaikeaa ja monimutkaista. Nyt olen masennuksen takia sairauslomalla. Pelkään seuraavaa tulipalon alkua tai vesivahinkoa, kun hanat jäävät vanhuuden höperöiltä jatkuvasti auki. Eniten kuitenkin satuttaa se toivottomuus, jonka vanhempani joutuvat päivästä toiseen kohtaamaan. Isäni tahtoisi kuolla, jotta äitini pääsisi palvelukotiin.Jopa vankilassa on enemmän virikkeitä ja elintilaa kun ahtaassa kodissa, josta ei pääse ulos kuin ambulanssilla tai ruumispussissa. Näinkö me maksamme velkaamme sodan kokeneelle ja sen jälkeisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneelle sukupolvelle?