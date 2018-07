Mielipide

Työuupumus vai elämän­tapasairaus? Masennus voi johtua muustakin kuin työ­elämästä

ja ravintoloitsija Henri Alén pohti Linkedinissä, miksi pää ei kestä työelämää. Avomielisessä kirjoituksessaan hän muisteli vuotta 2006, jolloin poltti kynttiläänsä molemmista päistä. ”Tein aamu-tv:tä, kokkasin illat ravintola Sa­voyssa ja välissä kirjoitin kirjaa. Työpäivä oli siis 06.00–00.30.” Lopulta seinä tuli vastaan paniikkihäiriön muodossa.Periaatteessa työ on mielelle hyväksi. Se tuo leivän pöytään, elämään sisältöä ja voi tarjota onnistumisen tunteita. Monelle työkaverit ovat läheisin sosiaalinen verkosto. Silti sairauspäivä­rahapäivistä noin joka neljäs perustuu mielenterveyteen liittyviin syihin. Usein puhutaan työuupumuksesta. THL:n tilastojen mukaan mielenterveysongelmien vuoksi ollaan sairauslomalla yli neljä miljoonaa päivää vuodessa, ja työkyvyttömyyseläkkeistä joka kolmas myönnetään psyykkisin perustein.yliopiston psykologian professorin Stephen Ilardin mukaan masennus on yleistynyt noin sadan vuoden ajan jat­kuvasti, ja jokainen uusi sukupolvi on ol­lut edellistä masentuneempi. Hänen mu­kaansa masennus on modernien teollisuusyhteiskuntien elämäntapasairaus.Kaikesta ei pidä syyttää työelämää. Laajasti masennusta tutkinut, jo edesmennyt yliopistonlehtori Jukka Tontti näki ongelmien kumpuavan yksilöllisyyttä korostavasta yhteiskunnasta: ”Nähdään, että on jatkuva paine selviytyä ihmissuhteiden, työn, omien pyrkimysten ja tarpeiden, tunteiden, lapsuuden ja kanssaihmisten asettamien odotusten ristivedosta niin, että pärjäisi, tuottaisi ja kehittyisi – menisi koko ajan eteenpäin.” Kun odotukset eivät toteudu, ihminen masentuu.ei ainakaan helpota sosiaalinen media, tuo onnellisuuden vertailu­asema, missä muut ovat koko ajan joko ulkomaanmatkoilla taikka kilistämässä kaveriporukassa kesän parhailla festareilla. Helmikuussa 2015 joukko Leuvenen ja Michiganin yliopistojen tutkijoita julkaisi tutkimuksen, jossa oli selvitetty Face­bookin käytön vaikutusta ihmisten onnellisuuden tunteeseen. Facebookin passiivisen käytön eli muiden tekemien postausten selaamisen todettiin ruokkivan apeaa mieltä ja kateutta.Henri Alén kertoi löytäneensä mielenrauhan metsästä: ”Kukaan ei metsässä vaadi mitään, olet vaan ja annat luonnon hoitaa mieltä. Ei velvollisuuksia tai onnistumispaineita.” Alén antoi itselleen luvan olla väsynyt ja välillä keskinkertainen: ”Lopetin sen haamun perässä juoksemisen, jota en koskaan saisi kiinni.”