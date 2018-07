Mielipide

Venäjä ei kanna vastuutaan Itämeren suojelusta, ja maan erityiskohtelu suomettuneessa hengessä pitäisi lopetta

on tänä kesänä kärsinyt pahimmista sinilevä­kukinnoista kymmeneen vuoteen, vaikka ravinne­päästöt Suomen­lahteen ovat puolittuneet vuosi­tuhannen alun tasosta. Itämeren suojelukomission Helcomin tavoiteohjelmassa, joka tähtää Itämeren fosforipäästöjen vähentämiseen 15 000 tonnilla vuoteen 2021 mennessä, riittää siis vielä työsarkaa.Suuri osa Itämereen päätyneistä ravinteista on peräisin Venäjältä. Kaliningradin läänissä ja Lenin­gradin alueella on yhä kymmeniä kaupunkeja, joissa jäteveden puhdistus on pahasti puutteellista.Esimerkiksi Viipurin viemäri­verkosto kaipaisi pikaista korjaamista, jotta aiemmin käyttöön otettua kemiallisen fosforinpoiston laitteistoa voitaisiin hyödyntää kunnolla. John Nurmisen säätiön lahjoittamalla laitteistolla ei tehdä ihmeitä, mikäli osa jätevesistä katoaa matkalla ja päätyy puhdistamattomina Viipurinlahteen.kannaksella on 17 suurkanalaa. Ne syytävät miljoonia tonneja kananlantaa ja kymmeniätuhansia tonneja fosforia ympäröiviin metsiin ja alimitoitettuihin altaisiin, joista ravinteet valuvat suoraan Suomenlahteen vauhdittamaan Itämeren rehevöitymistä entisestään.Venäläisten suurkanaloiden lantaongelmaan on yritetty löytää ratkaisua yli kymmenen vuoden ajan. Selvityksiä on tehty tiuhaan tahtiin pohjoismaisten veronmaksajien kustannuksella, ja niin naapurimaat kuin rahoituslaitoksetkin ovat tarjonneet ongelman ratkaisemiseksi lahja- ja lainarahoitusta. Toivottuja tuloksia ei ole tullut, sillä Venäjällä ympäristön likaaminen kannattaa. Porkkanan tarjoaminen ei auta, kun viranomaiset eivät velvoita suur­kanaloita huolehtimaan lannastaan ekologisesti kestävällä tavalla.ovat omaksuneet pragmaattisen lähestymistavan, kun ne pyrkivät edistämään ympäristönsuojelua Venäjällä. Pohjoismaiden ministerineuvosto tukee ympäristökasvatusta, ja kansainväliset rahoituslaitokset ovat lainoittaneet Itämeren tilaa kohentavia hankkeita Venäjällä. Yhteistyötä on kuitenkin tehty suomettuneessa hengessä Venäjän ehdoilla.Kaliningradin viranomaiset rakensivat vastentahtoisesti kaupunkiin jäteveden puhdistuslaitosta 40 vuotta, ja Petroskoin jätevesien puhdistamista valmisteltiin yli 15 vuoden ajan. Hankkeet rahoitettiin suurelta osin ulkomaisen lahja- ja lainarahan turvin.Pietarin lähellä sijaitsevalla ­Krasnyi Borin kaatopaikalla ympäristömyrkkyjä on vuosikymmenten empimisen jälkeen viimeinkin ryhdytty siivoamaan, mutta hankkeen koordinointi on pääosin ulkomaisissa käsissä. Venäjä on pitänyt rahoittajia ja yhteistyökumppaneitaan pilkkanaan käsittämättömällä viivytystaktiikallaan.niemimaan miehityksen ja EU:n pakotepäätösten jälkeen Pohjoismaiden ympäristöyhteistyötä Venäjän kanssa on rajoitettu. Pohjoismaiden investointipankki ei tällä hetkellä rahoita uusia ympäristöhankkeita Venäjällä. Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto NDEP ei voi rahoittaa uusia ympäristöhankkeita ilman kansainvälisten rahoituslaitosten panosta. Suomen ympäristöministeriö lopetti lähialueyhteistyöohjelmansa jo vuonna 2012, eikä sen tilalle ole perustettu uutta kahdenvälistä kumppanuusohjelmaa.Vastuu Venäjän ympäristöongelmien ratkaisemisesta siirtyy siis enenevässä määrin Venäjälle itselleen. Venäjän valtion kirstussa olisi rahaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen, jos siihen riittäisi poliittista tahtoa.Venäjän valtio käytti jalkapallon maailmanmestaruuskisojen rahoittamiseen arviolta 10 miljardia ­euroa, mutta samanlaista halukkuutta ympäristön hyväksi tehtäviin investointeihin ei ole havaittavissa.ei pidä kohdella kuin avutonta kehitysmaata, joka tarvitsee Pohjoismaiden almuja voidakseen ratkaista aiheuttamiaan ympäristövahinkoja. Mikäli suomettumisesta todella halutaan päästä eroon, koko kansainvälisen yhteisön tulisi asettaa Venäjä vastuuseen ympäristörikoksistaan ja lopettaa Venäjän erityis­kohtelu kansainvälisessä ympäristöyhteistyössä. Kaikkien Itämeren valtioiden pitää yhdenvertaisesti kantaa vastuutaan yhteisen meremme pelastamisesta.