Mielipide

Suomessa ei ole aikoihin rakennettu mitään suuruuden­hullua – nyt siihen olisi oiva tilaisuus, kun vireillä on

Suuruuden­hulluus

Demokratia

on saanut maailmassa myös paljon aikaan. Se tuli mieleen, kun kiertelin Vaskiratsastaja-patsasta Nevan rannalla.Pietari Suurta (1672–1725) esittävä teos oli tekeillä toistakymmentä vuotta, ja komea patsas siitä tulikin. Vielä vaikuttavampi on itse kaupunki, jonka Pietari päätti perustaa Nevajoen suistoon vuonna 1703. Vetelä ja tulville altis maaperä oli kaikin puolin sopimaton paikka laajalle asutukselle, saati pääkaupungille.Yksinvaltiaan päähänpinttymästä ja orjien kärsimyksestä syntyi kuitenkin arkkitehtonisesti vaikuttava metropoli ja kulttuurikaupunki, jota ilman ei olisi vaikkapa Dostojevskia, Puškinia, Gogolia, Tšaikovskia, Šostakovitšia tai Ahmatovaa.on erittäin hyvä järjestelmä estämään hankkeita, joissa ei ole järjen häivää. Ei siitä Trumpin muuristakaan mitään tule.Vai milloin viimeksi Suomessa on rakennettu jotain todella suuruuden­hullua? (Tuurin kyläkauppa ei ihan täytä ehtoja.)Kun norjalainen sijoittaja halusi rakentaa Jätkäsaareen 33-kerroksisen torni­hotellin, poliitikot päättivät pätkäistä siitä puolet pois. Suomutunturin lentomäkikin jäi Spede Pasasen unelmaksi.Suomessakin on vireillä ihan aidosti megalomaaninen projekti. On itse asiassa kaksi kilpailevaa hanketta, joiden päämääränä on rakentaa rautatietunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Tunnelin hinnaksi on arvioitu 14–20 miljardia euroa. Samalla rahalla saisi seitsemän länsimetroa.Taloustieteilijä Heikki Pursiainen laski, että tunnelin hinnalla voitaisiin lennättää 20 000 ihmistä päivässä Tallinnaan, tästä iäisyyteen. Koneet voisivat lentää 13 minuutin vuorovälillä.Tunneli olisi siis turkasen kallis. Se olisi maailman pisin rautatietunneli.Jopa 1990-luvulla valmistunut kanaalitunneli oli taloudellinen murheenkryyni, vaikka se yhdistää Lontoon raitein Pariisin, Brysselin ja Amsterdamin kaltaisiin suurkaupunkeihin. Matkustajamäärät jäivät selvästi alkuperäisistä ennusteista. Kanaalitunnelia pidetään yhä varoittavana esimerkkinä suurten infrastruktuurihankkeiden ylimitoitetuista odotuksista.Toukokuussa löin vetoa tallinnalaisen tuttavani kanssa. Sanoin, ettei tunnelia rakenneta ainakaan 40 vuoteen.Toivon, että häviäisin vedon. Voisi syntyä jotain, mitä ei voi mitata miljardeina. Eikä se haittaisi, jos tunneli tehtäisiin kiinalaisten sijoittajien rahoilla.