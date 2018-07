Mielipide

Maailman kolme vaikutusvaltaisinta johtajaa elävät kukin omassa kulttitodellisuudessaan

varmaa, että Donald Trump valitaan uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi, mutta todennäköistä se on. Niinpä Trump hallitsisi vielä kuusi ja puoli vuotta eli vuoden 2024 loppuun.Vuoteen 2024, ainakin, hallitsee Vladimir Putin, joka toukokuussa aloitti neljännen kautensa Venäjän presidenttinä.Kiinassa Xi Jinping vahvistettiin maaliskuussa presidentiksi seuraaviksi viideksi vuodeksi. Todennäköisesti Xi kuitenkin johtaa Kiinaa pitempäänkin kuin vuoteen 2023.Näillä kolmella johtajalla on kullakin poikkeuksellisen paljon valtaa. Ja heidän kaikkien tavoitteena on omalla tavallaan muuttaa vallitsevaa maailmanjärjestystä. Vuoteen 2024 mennessä uusi maailmanjärjestys on tuskin vielä valmis.Mutta uusi epäjärjestys voi olla.hyvin, hyvin vakavaa ajanjaksoa maailmassa. Näin arvioi Henry Kissinger runsas viikko sitten Financial Timesin haastattelussa.Kissinger – pakolainen Saksasta – oli Yhdysvaltain ulkopolitiikan voimahahmo 1970-luvulla. Nyt 95-vuotiaana hän on yhä terävä ajattelija. Kissingeriä on hyvä kuunnella myös siksi, että maailmanpolitiikassa on taas samoja piirteitä kuin hänen aktiiviaikanaan.Kissinger oli turvallisuusneuvonantaja, kun presidentti Richard Nixon teki historiallisen vierailun kommunistiseen Kiinaan vuonna 1972. Silloin Kiinaa hallitsi vielä puhemies Mao Tsetung, ja kansa uskoi hänen ympärilleen rakennettuun henkilökulttiin.Maon kuolemasta kului vielä 34 vuotta ennen kuin Pekingiin tuli uudestaan johtaja, joka alkoi rakentaa henkilökulttia ympärilleen. Hän on nykyinen puoluepomo Xi Jinping. Kiinassa hänestä käytetään nimitystä Xi Dada, eli Isä-Xi.Kissinger ajoi Yhdysvaltain liennytyspolitiikkaa myös suhteessa Neuvostoliittoon. Liennytys johti tärkeisiin aseriisuntasopimuksiin Leonid Brežnevin kanssa.Brežnev jäi viimeiseksi Neuvostoliiton johtajaksi, jolle luotiin henkilökulttia. Seuraava, joka tätä Moskovassa alkoi harrastaa, oli Vladimir Putin.Sekä Kiinassa että Venäjällä ylimmällä johtajalla on nyt enemmän valtaa kuin kertaakaan sitten 1970-luvun. Ja samaan aikaan poliittinen valta Washingtonissa on keskittynyt poikkeuksellisen pieneen piiriin. Donald Trump luottaa vain perheeseensä. Virkamiehiä hän karsastaa. Räikeimmin tämä näkyy tavassa, jolla ulkoministeriö on jätetty puolityhjilleen ja lähes syrjäytetty päätöksenteosta.Alkuun Trump keräsi ympärilleen joukon neuvonantajia, joita ilkeämieliset nimittivät hallinnon ”aikuisiksi”. Nämä aikuiset ovat kuitenkin yksi toisensa jälkeen saaneet potkut. Trump on tehnyt selväksi, ettei hän halua kuulla asiantuntijoita, jotka ovat eri mieltä kuin hän itse. Mieluummin hän uskoo kaapeli-tv:n aamushow’ta.Nyt siis maailman kolme vaikutusvaltaisinta johtajaa elävät kukin omassa kulttitodellisuudessaan, jossa kukin näkee juuri itsensä maailman keskipisteenä.Xin tavoite on muuttaa ­Yhdysvaltain johtama yksinapainen maailmanjärjestys.Kiina toteuttaa strategiaansa luomalla vaihtoehtoisia valtarakenteita. Globaaleihin investointeihin Kiinalla on nyt Maailmanpankin veroinen rahoituslaitos AIIB. Taloudellisesti Kiina on ottanut haltuunsa lännen ylenkatsomia alueita, kuten suuren osan Afrikkaa. Sotilaallisesti Kiina pärjää Aasiassa jo Yhdysvalloille.Vladimir Putin vaati muutosta maailmanjärjestykseen vuonna 2007 ­Münchenin turvallisuus­kokouksessa. Nyt yksitoista vuotta myöhemmin Venäjä käy kahta sotaa – Ukrainassa ja Syyriassa – ja pyrkii hybridisodan keinoin sabotoimaan länsimaisia demokratioita.iskulause voisi olla sama kuin katuanarkisteilla vuosituhannen vaihteen globalisaationvastaisissa mielenosoituksissa: kaikki alas. Mikään sopimus tai aiemmin noudatettu periaate ei päde, ellei Trump sitä erikseen hyväksy. Tuloksena on kaaosta – olipa kyse kaupasta tai turvallisuuspolitiikasta.Eurooppa on pitkään hyötynyt liittolaisuudesta Yhdysvaltain kanssa. Nyt liittolaiset voivat vain arvailla, onko epäjärjestys Trumpin tavoite vai seurausta osaamattomuu­desta. Jos sama meno jatkuu, vuoteen 2024 mennessä Trump ehtii saada aikaan enemmän vahinkoa läntisten demokratioiden johtamalle maailmanjärjestykselle kuin Xi ja Putin koskaan uskalsivat toivoa.