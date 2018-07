Mielipide

Sote-uudistuksen kariutumista kannattaa pelätä

Eduskun­nan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käsiteltävää

Sote-uudistuksen

sosiaali- ja terveys­valiokunta pitää seuraavan kokouksensa 20. elokuuta, kesken eduskunnan kesätauon ja sopivasti siinä kohtaa, kun puolueet punovat kesäkokouksissa suunnitelmia tulevalle syyskaudelle.Iloisen jälleennäkemisen tunnelmaa hyydyttää se, että valiokunnan keskustalaiset jäsenet ja yksi sinisistä tekivät kevään työrupeaman päätteeksi eduskunnan johdolle kantelun valiokunnan työtavoista. Kohde on valiokunnan ­puheenjohtaja Krista Kiuru (sd).Kirjelmä tuskin johtaa mihinkään, sillä eduskunnan puhemiesneuvostolla on korkea kynnys puuttua valiokuntien toimintaan saati ryhtyä vaihdattamaan puheenjohtajaa – etenkään kun keskusta ei saanut kirjelmän taakse kaikkia hallituspuolueita.Kokoomus puhalteli kynsiinsä ja vetäytyi taka-alalle – keskustalaisen tulkinnan mukaan siksi, että kokoomus ei ole enää täysin sydämin sitoutunut sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntien uudistamiseen. Kokoomuksessa on ryhdytty aavistelemaan haaksirikkoa, eikä puolue halua upota syvyyksiin soten ja keskustan mukana.on jäljellä paljon. Ja vaikka sote-valiokunta ehtisi tehdä kaiken ajoissa, valinnanvapauden korjattu versio voi vielä uudestaan tyssätä perustuslakiin. Perustuslakivaliokunnan pitäisi esimerkiksi vakuuttua siitä, että Suomen valinnanvapaus ei ole EU:n valtiontukisääntöjen vastainen.Aika voi yksinkertaisesti loppua kesken. Yksi hallituskausi on osoittautumassa liian lyhyeksi ajaksi viedä läpi tämän suuruusluokan uudistuksia. Etenkin kun nytkään ei uudisteta vain sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan hallituspuolueet runttaavat sen siivellä läpi omia pitkän ajan poliittisia tavoitteitaan.ja maakuntamallin mahdollinen haaksirikko on opposition kannalta kaksipiippuinen juttu. Poliittinen kaaos ennen eduskuntavaaleja voisi nostaa nykyisen opposition valtaan. Mutta mitä vaalivoiton jälkeen?En usko, että kukaan haluaa aloittaa soten valmistelua täysin alusta. Ei edes Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne, jonka oma persoonallinen sote-malli näyttää samanlaiselta neljän vuoden projektilta.Opposition kannalta ihanteellisinta olisi, jos hallituksen malli menisi läpi rima väpättäen. Remontti olisi sittenkin helpompi urakka kuin kokonaan uuden rakentaminen.