Mielipide

Ennätyksellinen kuumuus korostaa tarvetta kehittää Pohjoismaiden yhteistä kriisivalmiuskykyä

kuumuus pitää otteessaan suurta osaa pohjoisesta pallonpuoliskosta. Kuivuus uhkaa maanviljelijöiden satoja ja siten ravinnontuotannon jatkuvuutta. Samaan aikaan viranomaiset ovat asettaneet kastelukieltoja, ja maan kuivuuden vuoksi metsäpaloriski on äärimmäisen suuri. Kansainvälinen media ­uutisoi Pohjolan metsäpaloista ja yhdistää kokemamme äärimmäiset sääilmiöt luonnollisesti ilmastonmuutokseen.Ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan Pohjoismaissa merkittävästi nykyistä lämpimämmän ilmaston. Tämä tekee havumetsistämme haavoittuvia nyt riehuvien metsäpalojen kaltaisille paloille.Pidämme näissä äärimmäisissä ­ilmasto-olosuhteissa tarpeellisena, että Pohjoismaat kehit­tävät yhteistä kriisivalmius­kykyään.Tavoitteena tulee olla tulevaisuuteen suuntautunut ehdotus pohjoismaiseksi siviiliturvallisuussuunnitelmaksi. Sen luominen edellyttää rajat ylittävää ­yhteispohjoismaista riski- ja suorituskykyarviointia täydentämään kansallisia ja EU:n strategioita.Yhteinen tilannearvio tarvitaan, jotta suorituskyvyn puutteita voidaan analysoida. Tämän jälkeen voidaan ottaa kantaa tarvittaviin toimenpiteisiin.Tarvitsemme enemmän yhteistyötä yli rajojen turvaamaan siviiliyhteiskunnan toimivuuden ja elinkeinoelämän tarpeet. Useat rajaesteet vaikeuttavat nyt yhteistyötä. Pohjoismaista tut­kimusta yhteiskuntaturvallisuudesta ja kriisivalmiudesta on vahvistettava, ja sille on saatava Pohjoismaiden ministerineuvoston suora tuki.Ilmastonmuutos johtaa äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen, yhä useammin toistuviin kuiviin kesiin ja kasvavaan suurten tulipalojen riskiin.Metsä­palojen sammutustyöt Pohjoismaissa tänä kesänä ovat osoittaneet, että joko Pohjoismaiden itsensä tai EU:n on varmistettava riittävä sammutus­kapasiteetti koko Pohjolassa. Jos EU:n kautta ei ole saatavissa palo­lentokonekapasiteettia, sitä on hankittava Pohjoismaiden yhteisostoina.Raskain sydämin joudumme toteamaan, että tämän kesän äärimmäiset sääolosuhteet Pohjoismaissa tuskin ovat ainutkertaisia. Ihmiskunnan on valmistauduttava lämpenevän ilmaston seurauksiin samaan aikaan, kun lisäämme ponnistuksia päästöjen vähentämiseksi.Näemme nyt, millaisia seurauksia yhden asteen lämpö­tilan kohoamisella on. Lämpö­tila nousee Arktiksella ja Pohjoismaissa vielä huomattavasti enemmän, ellemme pysty voimakkaisiin ja nopeisiin päästövähennyksiin.