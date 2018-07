Mielipide

viikkoa sitten Yhdys­valtain presidentti Donald Trump tuli meille tuttuihin maisemiin. Mielenosoitukset Euroopassa eivät jättäneet epäselväksi, mitä hänestä ajatellaan. Hankalampi kysymys on, miksi runsaat 60 miljoonaa yhdysvaltalaista äänestäjää valitsi hänet maailman mahtavimpaan tehtävään.Miksi populistiset liikkeet valtaavat alaa? Ja miksi elämme tiedon jälkeistä aikaa?kuvaa ratkaistavien ongelmien, päätöksentekijöiden ja ratkaisujen sattumanvaraista yhteyttä toisiinsa. Ratkaisuja esitetään, vaikka ei tiedetä, mihin ongelmaan. Ja jos pirullinen ongelma tiedetään mutta ratkaisua ei löydy, päätöksentekotilanteessa halutaan jokin ratkaisu – vaikka eri ongelmaan. Ilmiöön ei voi olla törmäämättä, kun kokouksiin osallistuu.Johtopäätöksiin hyppääminen on ihmiselle luontainen urheilulaji. Haluamme löytää selityksiä, syitä, syyllisiäkin. Kepeästi lähdemme lii­telemään pituuksia, joista mäkihyppääjä Janne Ahonen ei parhaina päi­vinään edes unelmoinut. Johto ja päätös ovat joskus hädin tuskin sukua keskenään. Myös syy–seu­raus-suhde voi kulkea väärään suuntaan. Hyppäämme montusta kohti hyppyritornia.ja internet ovat vahvistaneet maailman verkottumista täyteen keskinäisriippuvuuksia. Syy–seuraus-suhteita on entistä vaikeampi hahmottaa. Kielen lauserakenteet kaipaavat kuvia tuekseen moninaisten vaikutus- ja merkitysverkostojen tekemisessä ymmärrettäviksi.Trump, populistiset liikkeet ja tiedon jälkeinen aika ovat kaikki seurausta jostakin. Ihmiselle on helpompaa ajatella syystä seuraukseen kuin toisinpäin. Keskitymme seuraukseen, kun emme halua kohdata syytä.Yhdysvalloissa ja muualla iso joukko ihmisiä kokee ulkopuolisuutta. Heidän kohdallaan edistysusko ei lunastanut lupaustaan eikä ottanut heitä siipiensä suojaan. He jäivät näkymättömiksi. Heitä ei kukaan kuullut eikä kuunnellut. Heille tai heistä ei puhuttu.Syy–seuraus-suhteiden kompleksisuus tekee yksinkertaisista ratkaisuista houkuttelevia. Poliittiset ideologiat, jotka mahtuvat pähkinänkuoreen ja joiden pitäisi siellä pysyäkin, antavat joillekin turvaa.taas pakottaa kysymään, onko valistuksen suuressa kaaressa kaikki mennyt putkeen. Ovatko tiede ja teknologia tuoneet sitä totuuden varmuutta elämään, mitä odotettiin? Onko tietoa käy­tetty myös vallan välineenä, alistamaan kertomalla, miten pitää ajatella ja kuka osaa ajatella oikein?On vaarallista, että erilaisilla ­ihmisillä, yhteisöillä ja valtioilla on eri faktat siitä, miten perusasiat ovat. Siitä, miten asiat ovat, ei voida johtaa sitä, miten niiden pitäisi olla.Tätä arvovalintaa varten ovat demo­kraattiset prosessimme. Jos ­näkemykset siitä, miten asiat ovat, ovat täysin erilaisia, on mahdoton päästä dialogiin siitä, miten asioiden pitäisi olla.Demokratiassa asioita on yksinkertaistettava, jotta ne tulevat ­ymmärrettäviksi, mutta ei yhtään enempää. Monimutkaisten ongelmien edessä äänestäjiä ei tule ali­arvioida. Totuus ei voi olla yksin­kertaistamisen sijaiskärsijä. Demo­kratia on vaativaa., että elämme suurempaa maailmankuvan muutosta. Hyväksyttävät ideat eivät enää näytä toimivan, eivätkä toimivat ideat ole vielä hyväksyttäviä. Tuntuu, että aikaisempiin järkähtämättömiin perustotuuksiin on tullut hiushalkeamia, joista tihkuu epäuskon vettä.On isoja asioita, jotka tuntuvat epäoikeudenmukaisilta ja vääriltä. Monella on kutina, ettei näin voi jatkua, jonkin on muututtava. Se intuitio päätöksentekijöiden on syytä ottaa tosissaan. Muuten muutos saattaa tulla kivun kautta, mistä filosofi Georg Henrik von Wright viimeisinä aikoinaan varoitti.On liian helppoa vain sanoa, että olette väärässä: ajatelkaa ja äänestäkää toisin, niin sitten kaikki on taas kunnossa. Se viesti on jo kerrottu. Ei muutos niin synny – näkemykset vain kärjistyvät.Demonisointi taas estää näkemästä, että Trumpin äänestäjät, populistit ja tiedon halveksijat ovat samanlaisia ihmisiä kuin muutkin. Heidän käytökselleen on syy. Sitä ei tarvitse hyväksyä, mutta sen voi yrittää ymmärtää. Ja syyhyn voi pyrkiä vaikuttamaan. Niin opimme olemaan paremmin eri mieltä.