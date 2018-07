Mielipide

Suomessa tulee tarkkailtua suomalaisia kuin ulko­maalaisin silmin. Takana on neljä vuotta Washingtonissa Yhdys­valloissa, joten katseessa on amerikkalaista taittoa.Hätkähdin ensimmäisenä iltana, kun katsoin Ylen televisiouutisia – niitä, joiden ääreen sukulaiseni yhä kerääntyvät kuin iltahartauteen.Siellä puhuttiin sote-uudistuksesta, mistäpä muustakaan, mutta ruudussa oli kolme ministeriä. Kaikki he olivat arkisesti esiintyneitä keski-ikäisiä suomalaisnaisia, vailla ammattimeikkiä tai kampausta, auktoriteettiasemassa. Tuntui hyvältä!silmä tottuu siihen, että televisio­toimittajat ja naispoliitikot on aina laitettu kuin missit. Vanhemmat naiset ovat usein käyneet kiristämässä kasvojaan.Se antaa naisista ja vallasta ihan perverssin kuvan. Ei ihme, että oma kampaajani Washingtonissa vihjailee jatkuvasti, että minun olisi aika ottaa botoxia. Tulee kuulemma tosi itsevarma olo.Tekee mieli sanoa, että suomalaisen naisen ei tarvitse – mutta ymmärtäisikö hän? Kuulostaisinko ylimieliseltä?Ja olenko enää edes oikeassa? Ehkä Suomessakin ulkonäkö on tärkeämpää kuin ennen. Mutta Yhdysvaltain jälkeen haluan pitää kiinni ajatuksesta, että Suomessa voin halutessani kulkea tuulipuvussa, vaikka minulla ei edes ole sellaista. Saavutetusta edusta ei luovuta!huomiota myös uutisten puherytmiin Suomessa. Se on ko-vin verk-kai-nen ja e-rit-täin sel-ke-ä verrattuna amerikkalaiseen sarjatuleen. Luulen, että ummikkojen on helpompi oppia kieltä kuuntelemalla suomalaista kuin amerikkalaista televisiota.Verkkaisuus ei koske vain uutisia. Suomessa minun täytyy muistuttaa itseäni, etten jatkuvasti keskeytä ihmisiä. Tuttavaa huvitti, että asuttuaan Yhdysvalloissa hän törmäilee jatkuvasti pyöröoviin Ruotsissa. Ne kun kulkevat liian hitaasti.hitaus on tietenkin sekin saavutettu etu. Amerikkalaisystävä ei voinut käsittää, että olin melkein kolme viikkoa kesämökillä. Se kuulosti hänestä niin ihanalta, että ensi kesänä hän haluaa tulla lomalle Suomeen. Hän haluaa saunoa mökillä, käydä sienessä, nähdä Helsingin, Tallinnan ja Lapin sekä pysähtyä paluumatkalla Islannissa.Aikaa tähän kaikkeen on viikko.