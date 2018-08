Mielipide

Vihreä politiikka vaikeuksissa

Syyskuun

Ympäristöpuolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsi

alussa pidettävät parlamentti­vaalit voivat osoittautua kohtalokkaiksi Ruotsin ympäristö­puolueelle. Puolueen kannatus pyörii neljän prosentin vaalikynnyksen tuntumassa eli puolue voi pudota kokonaan valtiopäiviltä. Jopa urbaani keskiluokka Tukholman Södermalmissa näyttää hylänneen puolueen. Tilanne on suunnilleen sama, jos vihreiden kannatus romahtaisi Helsingin Kalliossa.Suomessa kannatuskyselyt mittaavat vihreille ennätyskorkeaa 13–15 prosentin kannatusta. Ruotsin ympäristöpuolue ylsi 15 prosentin tasolle vielä vuoden 2014 eurovaaleissa, jolloin se oli Ruotsin toiseksi suurin puolue. Mitä sitten ta­pahtui?istuu sosiaalidemo­kraattien johtamassa vähemmistöhallituksessa. Kompromisseja on tehty sekä hallituksen sisällä että opposition kanssa. Arvostelijoiden mielestä ympäristöpuolue on myynyt kaikki periaatteensa vain pitääkseen demarien johtaman hallituksen vallassa. Puolueen entisen puheenjohtajan Birger Schlaugin mukaan puolueen strategia on ollut puhdasta itsemurhaa.Yksi selvimmistä takaiskuista oli vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen hallituksen tekemä täyskäännös maahanmuuttopolitiikassa. Ympäristöpuolueen johto myönsi itsekin, että se on pettänyt äänes­täjänsä.Tätä taustaa vasten voisi sanoa, että Suomen vihreät pelasti ­nahkansa lähtemällä edellisellä vaali­kaudella hallituksesta ydinvoimapäätöksen vuoksi.kärvistelee parhaillaan poikkeuksellisen kuivuuden ja metsäpalojen keskellä. Varsin yleinen käsitys Ruotsissa on kuitenkin tähän asti ollut, että maan ympäristöpolitiikka on maailman edistyksellisintä ihan ilman ympäristöpuo­luettakin. Vaalien lähestyessä kansalaisia kiinnostavat perinteisten koulutuksen ja terveydenhoidon lisäksi maahanmuuton ja kotouttamisen ongelmat sekä tiukempi kuri ja järjestys. Eniten kannatustaan on kasvattanut maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit.Ruotsin puoluekenttä on jakautunut vasemmiston ja oikeiston blokkeihin, ja ympäristöpuolue on asemoitunut vasemmistoon. Potentiaalisia äänestäjiä voisi löytyä myös keskeltä ja oikealta, mutta he eivät halua äänestää vasemmistoa. Suomessa vihreät saavat liikkuvia äänestäjiä vasemmalta mutta myös oikealta.Ruotsin kokemukset herättävät kysymyksen, olisiko punavihreä hallitusyhteistyö kuolemansyleily myös Suomen vihreille.