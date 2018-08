Mielipide

Seutukaupunkeja on kehitettävä aktiivisesti

Suomessa

Monet

Seutukaupungit

Tulevissa

on 55 seutukaupunkia, jotka ovat oman talousalueensa keskuksia. Ne eivät ole maakunta­keskuksia eivätkä niihin tukeutuvia kehyskuntia. Ne ovat maakuntien kakkos- ja kolmoskaupunkeja. Tyypillisessä seutukaupungissa on 10 000–30 000 asukasta ja sen palveluihin tukeutuu myös läheinen maaseutu. Seutukaupungeissa asuu yhteensä 920 000 ihmistä. Kun mukaan lasketaan läheinen maaseutu, suunnilleen neljännes suomalaisista asuu joko seutukaupungissa tai sen palveluihin turvautuvassa maaseutukunnassa.Seutukaupungit ovat teollisen Suomen kivijalka. Erityisesti metsä- ja metalliteollisuus on vahvaa. Kaikkineen seutukaupungeissa toimii 60 400 yritystä, ja niissä on 342 500 työpaikkaa. Seutukaupunkien osuus bruttokansantuotteesta on Tilastokeskuksen vuoden 2015 arvion mukaan 10–15 prosenttia.seutukaupungit ovat olleet muutosten kourissa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta kiinnitti jo vuonna 2015 huomiota siihen, että valtion työpaikkojen vähennyksistä suhteellisesti suuri osuus on 2010-luvulla kohdistunut maakuntien toiseksi suurimpiin kuntiin.Yksittäisistä tapauksista tunnetuin on Itä-Suomen yliopiston päätös lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, mutta se on vain jäävuoren huippu. Eniten on tapahtunut julkisten palvelujen keskittymistä seutukaupungeista maakuntakeskuksiin ja pääkaupunkiseudulle.Valtiovarainministeriö kutsui seutukaupunki Salon entisen kau­punginjohtajan Antti Rantakokon selvittämään, miten seutukaupungit pääsisivät nykyistä paremmin osaksi ­talouskasvua. Rantakokon esitysten perusteella käynnistettiin kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk) johdolla seutukaupunkiohjelman laatiminen. Tämä työ saatiin valmiiksi kesäkuussa.Seutukaupunkien tilanteeseen on havahtunut myös aihepiiristä selvityksen tilannut Elinkeinoelämän keskusliitto. Seuraavaksi asia on ­tulevan hallituksen pöydällä.ovat keskenään erilaisia. Osa niistä on kovassa kasvussa, esimerkiksi Uusikaupunki, Pietarsaari, Valkeakoski ja Iisalmen seutu. Useimmissa seutukaupungeissa on menestyvää vientiteollisuutta, mutta väestökehitys on silti miinuksella, ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja lasten määrä vähenee.Avainkysymys on osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimapula iskee ensimmäisenä pienten kaupunkien kasvuyrityksiin. Vaarana on, että ongelmista työvoiman saatavuudessa tulee kasvun pullonkaula.Osaajapulaan on vastattava laaja-alhaisella yhteistyöllä yritysten, seutukaupunkien, koulutuksen järjestäjien ja maakunnan kesken. Seutukaupungeissa korostuvat ammatillisen koulutuksen merkitys, yhteydet korkeakouluihin, innovaatio­politiikan toimivuus ja ulkomaisen työvoiman rekrytointi.Keskeistä on myös saavutettavuuden parantaminen. Monien ihmisten päivittäinen työmatka tehdään seutukaupungin ja maakuntakeskuksen välillä, joten liikkumisen sujuvuus ja hinta ovat avainasemassa.Päivystysasetuksen seurauksena vaativaa erikoissairaanhoitoa keskitetään keskussairaaloihin. Tämä luo oman haasteensa seutukaupungeille, joista monissa on aluesairaala. Sairaaloiden välisestä työnjaosta voidaan sopia siten, että seutukaupungeissa olevat tilat ja henkilö­resurssit hyödynnetään. Aluesairaaloihin voidaan sijoittaa koko maakuntaa palvelevaa toimintaa, esimerkiksi vaativaa kuntoutusta. Näin on jo tehty Pirkanmaalla.maakunnissa tarvitaan toimivaa yhteistyötä maakuntakeskusten ja seutukaupunkien välillä.Maankäytön, liikenteen ja asumisen sopimuksia ei voida tehdä kaikkien seutukaupunkien kanssa, mutta sekä positiivisen että negatiivisen rakennemuutoksen vallitessa on tärkeää tehdä sopimuksia suoraan seutukaupungin ja valtion välillä.Perinteisesti aluepolitiikka on keskittynyt tukemaan muita heikommin menestyviä maakuntia ja alueita. Nykyisin kehitys on usein eritahtista maakuntien sisällä. Tämä on vahva peruste sille, että seutukaupungit nostetaan aluekehityksen keskiöön. Viime kädessä kyse on palveluiden järjestämisestä siten, että jokaisella suomalaisella nuorella on asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus edetä opinnoissaan ja elämässään.