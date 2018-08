Mielipide

Väinön ei tarvitse kelpuuttaa passia, jossa nimenä on Vaino – saamenkielisiä nimiä Suomessa ei kuitenkaan saad

Miltä

Oikeusasiamiehen

Väinön

Vasta

Kantelun

tuntuisi käyttää passia, jossa on väärin kirjoitettu nimi? Tuskin kovin mukavalta.Eduskunnan oikeusasiamies kertoi kesäkuun alkupuolella ratkaisustaan, jonka otsikko ei jätä tulkinnan varaa: Väestörekisterikeskus (VRK) laiminlöi saamelaisten oikeudet.Kantelun olivat tehneet vanhemmat, joiden tyttären saamenkielistä nimeä ei saatu kirjatuksi väestötietojärjestelmään sellaisenaan. Siksi nimeä ei voitu merkitä oikein myöskään passiin tai Kela-korttiin.kansliasta kerrotaan, että kantelun tapauksessa ongelma oli Suomessa puhuttavien saamelaiskielten ŋ-kirjain, joka on tuttu myös suomen kielen opetuksesta äng-äänteen merkkinä.Saamelaiskielissä on muitakin kirjaimia, jotka eivät kuulu VRK:n suppeahkoon merkistöön, kuten š ja ž. Ongelma ei koskekaan ainoastaan saamelaisia vaan esimerkiksi monia jo pelkästään Euroopan alueelta tulleita maahanmuuttajia.Oikeusasiamiehen mukaan perustuslaki ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset velvoittavat kirjoittamaan saamenkieliset nimet oikein väestötietojärjestelmään. VRK sai huomautuksen lainvastaisesta menettelystä ja käskyn ottaa uusi, laajempi merkistö käyttöön ilman aiheetonta viivytystä.tai Hellän ei tarvitse kelpuuttaa suomalaista passia, jossa lukee Vaino tai Hella. Miksi joissain nimissä pitäisi tyytyä vähempään – ja miten on mahdollista, että nimien kirjaamisesta vastaavalla virastolla on vielä vuonna 2018 melkoisia vaikeuksia nimien kanssa?Perimmäinen syy on tietokoneiden ja tietoliikenteen kehityskulussa. Lähtökohdat olivat vaatimattomat: vanhaan tietokonemerkistöön mahtui vain 128 merkkiä. Yhdys­valloissa kehitetyssä merkistössä ei ollut esimerkiksi ä:tä ja ö:tä.Eri kielten tarpeita alettiin lopulta ottaa huomioon luomalla kansallisia merkistöjä, joissa tärkeille kirjaimille raivattiin tilaa muiden merkkien kustannuksella. Tästä seurasi suuri sotku, kun eri merkistöasetukset saattoivat tehdä teksteistä paikoin melkoista siansaksaa.1980-luvun lopulla alkoi saada jalansijaa laajennettu merkistö, jossa oli tilaa 256 merkille. Mukaan voitiin ottaa selvästi enemmän kansallisia merkkejä, mutta paljon puuttui edelleen. Lisäksi käyttöjärjestelmien ja ohjelmien yhteensopivuudessa oli yhä toivomisen varaa.aivan viime vuosikymmeninä on alettu päästä tilanteeseen, jossa tietokoneissa käytettävä merkistö mahdollistaa valtavan määrän kirjaimia ja erikoismerkkejä sekä kyrillisiä ja monia muita aakkostoja.Tästä Unicode-merkistöstä ei lopu tila aivan heti: siihen mahtuu merkkejä yli miljoona. Mukaan on otettu jopa emoji-kuvamerkkejä.Vanhan karvalakkimerkistön jäl­jet näkyvät kuitenkin yhä. Harvoissa internetosoitteissa on vieläkään muita kuin englannin kielen aakkosia. Sähköpostiosoitteisiin kaavaillussa merkistölaajennuksessa on vielä suurempia ongelmia.Mediassa vanhakantaisuus näkyy esimerkiksi kansainvälisissä uutis­toimistoissa: ne eivät yleensä käytä mitään englannista puuttuvia kirjaimia. Näin halutaan varmistaa, ettei lehtiin ja muihin julkaisuihin päädy vahingossakaan jotain aivan muuta kuin pitäisi. Monien mediatalojen ohjelmat ovat alkaneet tukea laajennettua merkistöä melko myöhään.Presidentti Niinistö on siis AFP:llä ja Reutersilla Niinisto tai Niinistoe. Toisaalta moni media jättää tietoisesti käyttämättä ”eksoottisia” aakkosia. Asioita ei helpota, että lukuisia merkkejä on vieläkin turhan vaikea tuottaa näppäimistöllä.yhteydessä VRK ilmoitti käyttävänsä edelleen 256 merkin laajuista merkistöä. Uudistuksen suurimpana hidasteena on ollut se, ettei tietojen moitteetonta siirtymistä viranomaiselta toiselle ole voitu taata. Ongelmaa ollaan korjaamassa, mutta ensin on varmistettava, että muidenkin järjestelmät ovat ajan tasalla, VRK kertoo.Viraston hankepäällikkö Heidi Gillberg ker­too uudistuksen valmistuvan vaiheittain lähivuosina. Herää kysymys, riittääkö tämä oikeusasia­miehelle – rekisteritietoihinsa tyytymättömistä puhumattakaan.Toisaalta muun muassa kyrillisiä nimiä on yhä tarpeen muuntaa latinalaisen aakkoston mukaisiksi. Tähän asti VRK on kuitenkin joutunut pel­kistämään myös monia latinalaisin aakkosin kirjoitettavia nimiä. Jää nähtäväksi, miten virasto suhtautuu tulevaisuudessa vaikkapa tšekkinimiin Dvořáček ja Čelůstka.