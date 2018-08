Mielipide

Jazz voisi olla vetonaula

”Cool

Jazz

Jaoston perusteluja voi lukea Jazzkeittiö-blogista Jazzkeittiö/Nyt.fi.

– isn’t it?” Näin tokaisi nuori turisti maanantaina Espalla. Hän oli pysähtynyt kuuntelemaan neljän nuoren naisen Signe-yhtyeen esiintymistä.Jazz soi tällä viikolla Espalla päivittäin lauantaihin asti. Elävä musiikki on soinut myös Lonnan saaressa. Runsaan viikon päästä sitä kuulee Suvilahden Flow-festivaaleilla ja elokuun lopussa Suomenlinnassa, kun Viapori Jazz käynnistyy.Helsinki on noussut vaivihkaa sellaisten perinteisten jazzkaupunkien kuin Kööpenhaminan ja Berliinin rinnalle. Eikä vain kesäisin. Elävän musiikin ystävä joutuu ympäri vuoden harva se ilta tekemään raastavia valintoja, kun tarjolla on niin monia kiinnostavia keikkoja.voisi olla myös yksi vetonaula, kun Helsinkiin houkutellaan lisää matkaili­joita.En tietenkään kuvittele, että suuret joukot vyöryisivät tänne pelkästään kuuntelemaan jazzia. Mutta matkailijat tietävät, että siellä missä on jazzia, on myös suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja tyyliä – sekä usein myös hyvää ruokaa. Niitä he etsivät.Helsingin päättäjät ovatkin ymmärtäneet jazzin arvon brändinä.Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kesäkuussa esittää, että vuodesta 1975 toimineen jazzorkesteri Umon nimi muutetaan Helsinki Jazz Orchestraksi.Paljon muuta jaosto ei ilmeisesti ­jazzista ymmärräkään. Se päätti nimittäin esittää myös sitä, että maamme ainoa rytmimusiikin ammattiorkesteri muutetaan osa-aikaiseksi.Osa-aikaisuus murentaisi kansainvälisestikin tunnetun huippuorkesterin työn. Paras soundi kun syntyy nimenomaan vuosien harjoittelun hiomasta yhteisestä musiikin tajusta. Sama pätee kaikkeen yhteissoittoon Wienin fil­harmonikoista Timo Lassy Bandiin.taustalla on rahapula, josta Umo on kärsinyt siitä saakka, kun Yle lakkasi tukemasta orkesteria. Lisää rahaa ei ole luvassa. Jazzdiggarin on kuitenkin vaikea niellä sitä, että jättiläismäinen osa musiikin julkisesta tuesta suunnataan klassiselle musiikille.Jazzia on pidetty eliitin musiikkina, mutta sitä se ei enää ole. Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että konsernijaostossa Umon nykyistä toimintamallia puolustivat perussuomalaiset ja vasemmistoliittolaiset, kun taas osa-aikaistamista kannattivat kokoomus, vihreät ja demarit.