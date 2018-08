Mielipide

Jatkuvasta uudistuspuheesta huolimatta koulussa opiskellaan yhä oppiaineita eikä ilmiöitä – ja myös numeroarvo

Uskaltaako

Suurimmasta

Edellisellä

sinne perus­kouluun lastaan laittaa, ja oppiiko se siellä mitään? Eihän koulussa enää edes opeteta oikeita oppiaineita, kuten historiaa, vaan joitain ihme ilmiöitä. Kunnon numeroitakaan ei anneta vaan vain sanallisia arvioita.Koulutielle lähtevien vanhemmat – isovanhemmista puhumattakaan – saattavat olettaa, ettei heidän omista koulu­ajoistaan olisi enää kuin muistot jäljellä.Se ei ole ihme, sillä koulu on jatkuvan uudistamisen ja ristiriitaisten paineiden kohteena. Julkisuudessa muutosten suuruus kuitenkin korostuu, sillä media vierailee useimmiten ”kärkikouluissa”.mullistuksesta onkin aikaa jo puoli vuosisataa. Punamultahallituksen ajama peruskoulun puitelaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 1968, jolloin rinnakkaiskoulujärjestelmä herrasväen oppikouluineen alkoi väistyä.Suomalaisnuorten yllättävä menestys Pisa-testeissä vuonna 2000 pani vuosiksi pisteen moitteille tasapäistävästä peruskoulusta ja teki siitä maailman mahtivaltioidenkin matkiman mallin.Tulosten notkahdettua vaateet peruskoulun uudistamisesta voimistuivat. Viime hallituksen laadituttama Tulevaisuuden peruskoulu -raportti pantiin hyllylle, ja sen korvasivat Uusi peruskoulu -ohjelma ja Peruskoulufoorumi, joista on kertynyt vain vähän villoja.Nykyinen hallitus uskoo myös digitalisaation voimaan koulunpidossakin. Tosin juuri Pisa-testien analyyseista on selvinnyt, että teknologiset välineet voivat jopa heikentää oppimistuloksia.vaalikaudella rukattiin hieman peruskoulun tuntijakoa: esimerkiksi yhteiskuntaopin ja ruotsin opiskelun alku aikaistui alakouluun. Opetushallitus laati myös uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet. Ne otettiin käyttöön alaluokilla 2016, ja tänä syksynä on vuorossa kahdeksas luokka.Seikkaperäisen 463-sivuisen pumaskan on määrä vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, taata kaikille tarpeelliset tiedot ja innostaa oppimaan lisää.Tavoitteisiin kirjattiin myös ”monialaiset oppimiskokonaisuudet”, joissa yhdistellään eri oppiaineiden sisältöjä. Tuolloin yleistyi puhe ilmiöoppimisesta, vaikka vuodessa riittää yksi, esimerkiksi viikon mittainen yhteinen teemajakso.Valtaosan koulun lukuvuodesta viekin yhä tuttujen oppiaineiden opiskelu. Niitä arvostellaan useimmissa kunnissa numeroin alakoulun puolellakin. Viimeistään numeroita tulee antaa kahdeksannella luokalla, kuten vuonna 1998 säädettiin.