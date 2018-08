Mielipide

Suurten metsäpalojen riski kasvaa Suomessakin

Vahva

on tänä kesänä ollut poikkeuksellisen paljon suuria metsäpaloja. Eri puolilla Ruotsia on syttynyt laajalle levinneitä maasto- ja metsäpaloja. Suomenkin puolella palot ovat aiheuttaneet huomattavia tuhoja, joskin pienemmässä mittakaavassa kuin Ruotsissa.Ruotsissa ennakkovaroitus saatiin jo kesällä 2014, kun Västmanlandissa paloi yli kuukauden jatkuneessa palossa yhdellä kertaa 13 800 hehtaaria metsää. Tuli syttyi metsä­koneen kipinästä, vaati kuolonuhrin ja vahingoitti 24:ää rakennusta.Suomen palot ovat olleet Ruotsiin verrattuna pieniä, mutta satoja tai jopa tuhansia hehtaareja nielevän metsäpalon vaara on todellinen Suomessakin. Ympäristöpolitiikan tehtäväksi pitää ottaa metsäpalojen ennalta ehkäiseminen ja tehokkaan palontorjunnan ylläpito.Runsaan sadan vuoden ajan metsäpalot ovat olleet harvinaisia ja pienialaisia, mutta sitä ennen metsäpalot olivat paljon yleisempiä. Vielä 1800-luvulla metsäpaloja oli yleisesti eri puolilla Pohjoismaita, kun kaskenpolttajien tai salaman sytyttämä tuli pääsi karkaamaan. Sammutustöihin ei ollut mahdollisuuksia tai ehkä kiinnostustakaan.Keskiajalla ja rautakaudella paloja sytytettiin riistanhoidon vuoksi. Peurat ja hirvet viihtyivät palo­aukeille nousseissa pensaikkometsissä, kun koivun, haavan ja männyn lehvät olivat riittävän alhaalla eläinten ulottuvilla.ennaltaehkäisy ja nopea sammuttaminen on tärkeää, sillä metsäteollisuus tuo hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukseen tärkeän palasen emmekä halua menettää arvokkaita puuvarojamme.Puustolla on arvoa myös hiilivarastona, jonka olemassaolo vähentää ilmastonmuutoksen uhkaa. Metsäpaloista vapautuu mustaa hiiltä, joka vaikuttaa haitallisesti arktisen alueen jääpeitteeseen. Ja ennen kaikkea haluamme ehkäistä metsäpalojen aiheuttamat välittömät tuhot asumuksille ja ihmisille.Venäjällä ja Kanadassa suuret metsäpalot ovat olleet yleisempiä kuin Pohjoismaissa. Siperiassa paloi kesällä 1998 peräti 11 miljoonaa hehtaaria metsää. Alueen koko vastaa puolta Suomen metsäalasta.Pohjoismaissakin vakavien metsäpalojen riski kasvaa. Ilmastonmuutos tuo vastedeskin myös Suomeen monena vuonna helteisiä ja kuivia kesiä.Puuston karttuminen uhkaa lisätä tulen voimaa. Puuvarat hehtaaria kohden ovat lisääntyneet yli 50 prosenttia 1970-luvun lukemista. Suomen metsissä on siis selvästi aiempaa enemmän palavaa materiaalia.ainakaan vielä täysin ymmärrä, minkä vuoksi suuria metsäpaloja on alkanut esiintyä Ruotsissa mutta Suomi on niiltä säästynyt. Ilmastonmuutos on vaikuttanut molempiin maihin samalla tavalla, ja myös hehtaaria kohti laskettujen puuvarojen kasvu on ollut Suomessa ja Ruotsissa samanlaista. Metsänhoitokin on ollut verraten yhdenmukaista kummassakin maassa.Yksi ero maiden välillä on siinä, että Ruotsissa maaseutu on autioitunut nopeammin kuin Suomessa. Vaikka maiden väliset erot ovat viime vuosikymmeninä tasoittuneet, Suomessa on yhä eri puolilla maata enemmän metsäpalojen sammuttamiseen soveltuvaa infrastruktuuria kuin Ruotsissa. Jos metsäpalot syttyvät etäällä asutuksesta, sammutuskalustosta ja tieverkostosta, palon rajaaminen ja nopea sammuttaminen on vaikeaa.Voi myös olla, että kaupungeissa asuvilla suomalaisilla on vielä enemmän maaseutuun liittyviä kytköksiä ja sukutaustaa kuin ruotsalaisilla ja siksi maaseudulla ja metsissä kulkiessaan paremmat edellytykset varoa tulen riistäytymistä.metsäala on toisaalta Suomen valtti ilmastopolitiikassa. Metsiemme puustoa on mahdollista edelleen kartuttaa, kunhan samalla muistamme metsäpalojen riskit.­Tiheät pienet puustot, joissa on paljon kuivia oksia, ovat erityisen syttymisherkkiä. Puuston karttuminen ei välttämättä lisää metsäpaloherkkyyttä, jos metsänhoidossa suositaan paksurunkoisten puiden kehittymistä.Yksi käytännön ratkaisu on ilmassa kulkevien sähkölinjojen suoja-alueiden leventäminen niin, että ne toimivat puuttomina palokujina.Suomessa ja Ruotsissa pitää kehittää yhteistä valmiutta metsäpalojen torjuntaan. Maiden kannattaisi hankkia yhteiseen käyttöön palolentokoneita ja sammutuskalustoa.