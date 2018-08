Mielipide

Lomalta palaavat koululaiset kirjoittivat sata vuotta sitten aineita tykkien paukkeesta, raunioista ja ruumiis

Kesälomat

Dosentti

Lasten

Ehkä

loppuvat pian. Syksyn tullen monissa kouluissa on tapana kirjoittaa kouluaine siitä, miten loma sujui.Kuvitelkaa: tällaisia aineita laadittiin Suomen kouluissa myös syksyllä 1918.Esimerkiksi Tampereen suomalaisessa tyttölyseossa tehtiin niin. Peräti 340 lyseon oppilasta kirjoitti aineen siitä, mitä oli nähnyt sisällissodan aikana.Opetus oli päättynyt tammikuun lopussa 1918 ja jatkui vasta syksyllä. Tässä välissä lasten maailma oli mullistunut. He olivat joutuneet seuraamaan läheltä väkivaltaa. Sukulaisia ja naapureita oli kuollut tai ollut kesällä vankileirillä.Ulla-Maija Peltonen on tutkinut näitä kirjoituksia. Ne avaavat ainutlaatuisen näkökulman siihen, miten lapset kokivat vuoden 1918 tapahtumat.Aineiden äänimaisema on tykkien pauke ja lasten itku, Peltonen toteaa.Eräs koululainen kuvaili sodan kauhuja Tampereen valtauksen jälkeen näin:”Voi sitä surkeutta mikä siellä oli, talot raunioina ja ruumiita joka paikassa, ne vielä yölläkin silmissäni kummittelivat.”Oppilaista 18 kertoi, että heidän kotinsa paloi pommituksissa. Ja 32 tyttöä kertoi läheisensä kuolleen. Melkein puolet vastaajista kirjoitti nähneensä, kun ihmisiä oli ammuttu.traumatisoitumisesta ei juuri puhuttu sodan jälkeen. Sata vuotta sitten lapsen mielen herkkyyttä ei ymmärretty samalla lailla kuin nykyään.Jos traumaattisia tapahtumia ei pääse purkamaan, se voi tunnetusti aiheuttaa masennusta. Peltosen mukaan lasten muistelukerronnassa onkin viittauksia myös masennusoireisiin.Samalla tavalla kävi monille lapsille toisen maailmansodan jälkeen.Saksassa on alettu puhua sotalasten traumoista kunnolla vasta 2000-luvulla. Kirjailija-tutkija Sabine Boden mukaan noin kolmasosa kaikista niistä saksalaisista, jotka elivät lapsuutensa tai nuoruutensa sota-aikana, kärsii psyykkisistä oireista vielä nykyisinkin. Heillä on esimerkiksi masennusta, paniikkikohtauksia tai selittämättömiä kipuja.Onneksi asia otetaan nyt vakavasti hoitoalalla ja geriatriassa, Bode sanoo.sisällissodasta on puhuttu Suomessa tänä vuonna niin valtavan paljon juuri siksi, että se jätti moniin perheisiin purkamattoman trauman – joka usein vieläpä siirtyi sukupolvelta toiselle.”Menneisyyden käsittelyssä olennaisinta on nimenomaan traumojen purkaminen”, sanoo Ulla-Maija Peltonen.