Suomen on vahvistettava pohjoismaisuuttaan

on historian ja poliittisten valintojensa ansiosta onnistunut ankkuroimaan itsensä osaksi pohjoismaista yhteisöä. Tämä on merkittävä saavutus, sillä Suomi on maantieteellisesti lähempänä Venäjää kuin Skandinaviaa.Suomen luotsaaminen takaisin pohjoismaiseen yhteisöön yli sata vuotta kestäneen Venäjän valta­kauden jälkeen on itsenäisyytemme ajan merkittävimpiä saavutuksia. Suomalaiset päättäjät onnistuivat varsinkin toisen maailmansodan jälkeisenä aikana edistämään pohjoismaista yhteistyötä ja vakiinnuttamaan Suomen aseman Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin tasa­vertaisena kumppanina.yhteistyötä ja Suomen asemaa Pohjolan osana pidetään usein itsestäänselvyyksinä. ­Aihe ei ole pitkään aikaan herättänyt suuria intohimoja edes johtavien suomalaisten poliittisten päättäjien keskuudessa, mikä on huolestuttavaa. Suomella on kaikista Pohjoismaista eniten hävittävää, jos maiden välinen yhteistyö ja yhteen­kuuluvuuden tunne heikkenevät.Pohjoismaat ovat Suomen tärkeimpiä kumppaneita erityisesti taloudessa, kulttuurissa ja puolustuksessa. Suomen yhteiskuntamalli ja kulttuuri ovat selvästi lähempänä Pohjoismaita kuin muita naapurimaita. Puolustuspolitiikassa intressit ovat yhteiset, vaikka lähtökohdat ovat erilaiset. Suomi ja Ruotsi ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään merkittävästi viime vuosina.Pohjoismaat ovat tärkeimpiä vientimarkkinoita suomalaisille yrityksille. Varsinkin Ruotsi on monelle suomalaiselle yritykselle ensimmäinen ulkomainen markkina. Siksi maa on suomalaisten yritysten tärkein kansain­välistymisen väylä.Käyttämättömiä mahdollisuuksia on paljon. Pohjois-Ruotsissa ja Norjassa on meneillään isoja investointihankkeita, joihin suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset edellytykset osallistua.yhteistyön heikkenemiseen on useita syitä. Ruotsin ja Suomen EU-jäsenyys siirsi huomion Brysseliä kohti. Turvallisuustilanne Itämeren alueella oli pitkään vakaa, mikä vähensi yhteisten puolustusratkaisujen hakemisen tarvetta. Myös pakolaiskriisin aiheuttama paine kiristi maiden välejä.Vain muutama eturivin poliitikko on viime vuosina yrittänyt nostaa pohjoismaisen yhteistyön merkityksen keskusteluun ja ehdottanut konkreettisia uudistuksia. Yhteinen henkilönumero on yksi näistä harvoista ehdotuksista.on syytä herätä siihen, että pohjoismainen identiteetti ja kulttuuri säilyisivät suurin piirtein muuttumattomina, vaikka Suomi putoaisi kerhosta pois.Norjalaisilla, tanskalaisilla ja jopa ruotsalaisilla on heikot tiedot Suomesta. Suomen ja muiden Pohjoismaiden välinen kielimuuri vahvistaa tätä ilmiötä. Suomi sijaitsee melko kaukana varsinkin Tanskasta, jonka mielenkiinto kohdistuu enemmän Saksaan ja Keski-Eurooppaan kuin Suomeen. Lisäksi Suomen markkinat ja talous ovat huomattavasti pienemmät verrattuna muihin Pohjoismaihin.Emme siis voi olettaa, että Suomi olisi ikuisesti tasavertainen osa Pohjoismaita. Jos haluamme pitää kiinni pohjoismaisesta identiteetistä ja yhteenkuuluvuuden tunteesta, sen eteen on tehtävä aktiivisesti töitä.Suomen kannattaa siirtyä passiivisesta vaikuttajasta aktiiviseksi toimijaksi, joka tuo konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Suunnannäyttäjän rooli on mahdollista lunastaa, sillä pohjoismainen yhteistyö ei nykyään ole muiden Pohjoismaiden päällimmäisiä tavoitteita. Suomella on eniten voitettavaa, joten motivaatiota yhteistyön vahvistamiseksi pitäisi siksi olla eniten.media uutisoi Suomesta todella harvoin verrattuna siihen, miten usein Ruotsi mainitaan Suomen mediassa. Tanskan ja Norjan lehdistö noteeraavat Suomen vielä harvemmin. Pohjoismaisen yhteistyön veturina saisimme enemmän näkyvyyttä naapurimaissa. Samalla pohjoismainen identiteettimme vahvistuisi muissa Pohjoismaissa.Suomen kannattaa puhtaasti ­itsekkäistä syistä keskittyä asioihin, jotka hyödyttävät puolustusta ja ­taloutta. Suomi on muita Pohjoismaita selvästi jäljessä talouden kehitystä mittaavilla mittareilla. Vahva pohjoismainen markkina, joka toimisi mahdollisimman pienillä hallinnollisilla esteillä, hyödyttäisi erityisesti suomalaisten yritysten vientiä ja siten myös Suomen taloutta.