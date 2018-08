Mielipide

Moni tekemäni valitus on mennyt läpi – miksi päätöksiä ei heti tehdä oikein?

on lyhyessä ajassa tullut epävirallinen valittaja. Olen kirjoittanut lukuisia valituksia ystävieni ja läheisteni puolesta heidän pyynnöstään, mitä erilaisimmista viranomaispäätöksistä.Viimeisimmän kahden vuoden aikana suuri osa valituk­sista on mennyt läpi joko lautakunnassa, hallinto-oikeudessa tai muussa valitusinstanssissa. Olen oppinut etsimään perus­teita ja muotoilemaan valitus­kirjelmiä niin, että alun perin virheellisin perustein tehty päätös on lähes poikkeuksetta kumottu.Olen kirjoittanut valituksia muun muassa lastensuojelun, koulutoimen ja sosiaalityön päätöksistä, vammais- ja vanhus­palvelujen päätöksistä sekä ­valituksia käsittelevien lautakuntien ja jaostojen päätöksistä. Lisäksi olen kirjoittanut vali­tuksia Kelan päätöksistä muun muassa asumistuen ja toimeentulotuen osalta.Tavallisin vastaus, jonka ystäväni ja tuttuni kertovat saaneensa kun he ovat ilmaisseet ihmetyksensä kielteisestä tai virheellisestä päätöksestä, on: ”Tehän voitte valittaa tästä päätöksestä.” Mutta mikä instanssi auttaa vanhusta perustellun valituksen kirjoittamisessa? Kuka auttaa lastensuojelulaitokseen sijoitettua nuorta valittamaan laitoksen toiminnassa havaituista epäkohdista? Kuka auttaa kielteisen päätöksen saanutta, toimeentulotukea hakenutta asiakasta, jonka omat voimavarat ovat vähissä?Viimeisimmän kirjoittamani valituksen hallinto-oikeus katsoi perustelluksi: haettu palvelu olisi pitänyt alkuperäisessä hakemuksessa olevin perustein myöntää. Kun ilmoitin asiasta päätöksen tehneelle viranomaiselle, sain ilahtuneen viestin: ”Hienoa, voimme siis tehdä myönteisen päätöksen.”En ymmärrä tätä. Ovatko päätöksiä tekevät viranomaiset osaamattomia, viitsimättömiä tai ohjeistettu antamaan aina ensisijaisesti kielteinen päätös? Jos minä maallikkona löydän perustelut kielteisten päätösten kumoamiseen, luulisi, että palkkaa tehtävästään saava henkilö löytää perusteet myönteisen päätöksen tekemiseen ilman ­valitusprosessiakin.Perustuvatko kielteiset ensipäätökset toivoon siitä, ettei ­tukea tarvitseva jaksa, osaa tai kehtaa valittaa?