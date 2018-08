Mielipide

Syksystäkin tulee kuuma – ainakin politiikassa

alkaa palata normaaliin päivä­järjestykseen. Kouluissa alkaa syyslukukausi ja eduskunnassa syysistuntokausi. Elokuussa eduskuntaryhmät pitävät kesä­kokouksiaan eri puolilla maata. Varsinainen työ alkaa syyskuun alkupäivinä.Ulkona alkaa helle jo helpottaa, mutta politiikassa tukalat kelit jatkuvat, ainakin työmäärän puolesta. Ennen seuraavia kesälomia suomalaiset pääsevät näillä näkymin ­äänestämään kolme kertaa: eduskunta-, EU- ja maakuntavaaleissa.Eduskuntavaalit ovat huhtikuun toisena sunnuntaina 14.4., ja maakuntavaalien ajankohta elää vielä. Europarlamentin vaalit järjestettäisiin Suomessa muuten sunnuntaina 9. kesäkuuta, mutta silloin on helluntai. EU-vaaleja onkin päätetty aikaistaa toukokuun lopulle.Maakuntavaalejakin on siirretty pariin otteeseen, koska sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen aika­taulu on pettänyt. Nyt näyttäisi, että maakuntavaalit voisivat olla toukokuun lopulla.vaalit puolen vuoden ­sisään. Vaaliväsymys uhkaa vakavasti niin äänestäjiä, puolueiden työntekijöitä kuin mahdollisesti ehdokkaitakin. Vaalipäiviä kannattaisi epäilemättä yhdistää.STT:n puoluesihteereille tekemän kyselyn mukaan yhdeksän edus­kuntapuoluetta on valmis yhdistämään maakuntavaalit muihin vaaleihin. Näkemykset eroavat siinä, mitkä vaalit yhdistettäisiin.Keskusta, kokoomus, Sdp, vihreät ja Rkp kannattavat maakuntavaalien pitämistä yhtä aikaa EU-parlamenttivaalien kanssa. Perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kristillisdemo­kraatit haluaisivat maakuntavaalit eduskuntavaalien kylkeen.Siniset olisi valmis niputtamaan kaikki kolme vaalia yhteen. Siinä voisivat äänestäjät pudota kärryiltä: missä vaaleissa eri ehdokkaita voi äänestää?Saa tosin nähdä, onko maakuntavaaleja yli­päätään tarvetta pitää ensi keväänä. Maakuntahallintoon tiukasti sidotun sote-uudistuksen valinnanvapauspykälät juuttuivat kesäksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Valiokuntakäsittely jatkuu tämän kuun lopulla.Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd) sanoi kesällä, että sote-uudistus tyssää perustuslakivaliokuntaan. Hallituspuolueiden edustajat syyttävät, että Kiuru itse tekee kaikkensa tuhotakseen hankkeen.Vuolassanainen Kiuru saa kyllä hankkeen kuin hankkeen viivästymään, vaikka ei siihen erityisesti pyrkisikään.Sekin on mahdollista, että uudistus vielä kaatuu eduskunnassa. Ke­vätistuntokauden lopulla laskettiin edustajia nuppi nupilta: ketkä lasketaan puolustajiin, ketkä vastustajiin.Hallitusrintamasta ovat irtaantuneet omat ryhmänsä perustaneet entinen keskustalainen Paavo Väyrynen ja entinen kokoomusedustaja Harry Harkimo. Kokoomuksen Elina Lepomäki on sanonut äänestävänsä esitystä vastaan. Hallituksen enemmistö on kutistunut kouralliseen edustajia.on toki tärkeä ja herkullinen väittelyn aihe, mutta äänestäjien mielenkiinto aihetta kohtaan alkaa käydä vähiin. Äänestysaktiivisuuden kannalta olisi tuhoisaa, jos tulevatkin eduskunta­vaalit käytäisiin sotesta.Mikäli sote-uudistuksen valinnanvapaus ei syystä tai toisesta onnistu, tuskin tulee maakuntahallintoakaan. Keskusta ja kokoomus ovat sopineet, että niin sote- kuin maakuntauudistuskin tehdään tällä hallituskaudella. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) on moneen kertaan sanonut, että jos sotessa ei tule valinnanvapautta, ei tule maakuntahallin­toakaan.eduskuntavaaleja monen kansanedustajan hermot ovat koetteilla – onhan oma työpaikka uhattuna. Riviedustajien irtiottoja kuullaan vielä syksyn ja talven edetessä.Ennen vaaleja puolueet julkistavat vaalitavoitteitaan. Asiakysymykset ovat tietenkin tärkeimpiä, mutta mediaa kiinnostaa myös, millaiseen edustajamäärään puolueet pyrkivät. Ainakin julkisuudessa tavoitteet asetetaan roimasti yläkanttiin.Sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen aloitti jo. Hän sanoi kesällä puolueen tavoitteeksi kymmenen kansanedustajaa ja kaksi ministerinpaikkaa. Nyt puolueella on 18 kansanedustajaa ja viisi ministeriä. Puolueen nykykannatus heiluu kuitenkin runsaassa prosentissa. Niillä lukemilla parikin kansanedustajaa olisi kova saavutus.