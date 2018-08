Mielipide

Valitsen hoitajakseni sen, joka kuuntelee

Heinäkuussa

Perinnöllisyyslääkäri ja kantasolututkija Kirmo Wartiovaaran tuore kirja Miksi minä? kertoo ilahduttavan tosiasian syövästä.Mutta ensin huonot uutiset. Britannian syöpäjärjestön mukaan 1960-luvulla syntyneiden ja sitä nuorempien riski sairastua elinaikanaan syöpään on noin 50 prosenttia. Syöpä saattaa siis odottaa joka toista meistä.Ja sitten hyvät. Koskaan maailmanhistoriassa ei ole ollut niin hyvä aika sairastua syöpään kuin nyt. Vaikka syöpien määrä kasvaa, niitä myös osataan hoitaa paremmin kuin koskaan. Suomessa syöpähoitojen tulokset ovat erityisen hyvät.Suomessa riideltiin siitä, onko Suomen terveydenhoito maailman parasta vai ihan vain keskitasoa. Turha kiista, sillä se on samaan aikaan molempia. Se on loistavaa ja ala-arvoista. On sattumasta, paikasta ja vaivasta kiinni, millaista hoitoa saa.Syövät hoidetaan tehokkaasti, mutta toisaalta masentunut voi jäädä ilman hyvää hoitoa.Syöpähoitojen tuloksia on viime vuosina parantanut henkilökohtainen lääketiede. Kaikkia rintasyöpiä ei enää hoideta samoin, vaan selvitetään dna-tutkimusten avulla, millainen kasvain kenelläkin on ja valitaan hoidot sen mukaan.Kiitos siitä! Voisiko saman periaatteen siirtää muuallekin terveydenhoitoon? Ei siihen aina dna-testejä tarvita.sitten pelästytin salillisen tanssivia naisia. Reidestäni kuului pamaus ja suustani karjaisu, kun takareidestä repesi jänne.Lääkäri lähetti minut fysioterapeutille. Tämä käski minun kumarrella alushoususillani ja ilmoitti sitten, että selkäni on vääränlainen.Aivan liian notko. Kuulemma melkein kaikilla naisilla on. Hän printtasi minulle jumppaohjeet, samat kuin muillekin, ja käski tehdä liikkeet joka päivä.Yritin. Sain aikaan vain elämäni ensimmäiset selkäkivut. Enkä jaksanut jumpata joka päivä. Kuka jaksaa?Vaihdoin fysioterapeuttia. Uusi ilmoitti, että selkäni on normaali ja kysyi sitten, millaisesta liikunnasta pidän ja kuinka usein halusin treenata.Reisi alkaa olla kunnossa. Minua ei oikeastaan kiinnosta, onko selkäni normaali vai ei. Se on minun selkäni, ja sen kanssa eletään.Mutta selvää on, että jos voin valita, haen hoitoa sieltä, missä minua kuunnellaan ja missä hoito annetaan minun tarpeideni eikä keskiarvojen mukaan.